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«Командующего армии отстранили»: оккупант рассказал о больших проблемах в армии РФ

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  • 16.07.2022, 14:13
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«Командующего армии отстранили»: оккупант рассказал о больших проблемах в армии РФ

За провалы в войне против Украины российское командование устраивает «чистки».

На одном из направлений от должности был отстранен командующий армии - за то, что "не справлялся".

При этом в российской армии царит атмосфера страха, заставляющая командиров на местах врать о реальной ситуации на фронте вышестоящему начальству. Об этом в одном из перехваченных украинскими разведчикам телефонных разговоров российский оккупант рассказал своей родственнице.

В ходе разговора оккупант говорит родственнице, чтобы та отговорила их общих знакомых от подписания контракта с ВС РФ.

"Не нужно доказывать, что здесь мужики - тяжело, очень тяжело и оно нах*й этого не стоит", - говорит он.

На встречный вопрос, зачем тогда он поехал воевать сам, оккупант признается: не хотел показаться трусом перед неким Захаровым, который убеждал его отправиться на войну в Украину. По словам оккупанта, упомянутый им Захаров на территории Украины получил повышение - и начал командовать одной из общевойсковых армий РФ. Его предшественника отстранили за провалы.

"Он приехал командующим армии. Потому что командующего армии штатного отстранили. Потом что них*я не справляется. Тут такая х*йня, я тебе говорю. Тут даже командующий армии льет в уши, сс*т всякую х*йню вышестоящему начальству, что все за*бись, все получается", - заявил оккупант.

Он также упомянул, что в отчетах российские командиры в разы завышают количество задействованных в боевых действиях солдат. Как предполагает этот оккупант - для того, чтобы получить за вымышленных участников боев дополнительные выплаты.

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