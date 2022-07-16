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Украинские десантники и спецназовцы уничтожили группу оккупантов 18-й пулеметно-артиллерийской дивизии РФ

  • 16.07.2022, 14:52
Украинские десантники и спецназовцы уничтожили группу оккупантов 18-й пулеметно-артиллерийской дивизии РФ

Бой произошел под Славянском.

Воины 81-й десантно-штурмовой бригады и бойцы отдельного отряда специального назначения "Омега" Нацгвардии под Славянском уничтожили группу солдат 18-й пулеметно-артиллерийской дивизии ВС РФ.

Об этом сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в телеграм-канале "Бутусов плюс".

"Группа солдат 18-й пулеметно-артиллерийской дивизии ВС РФ уничтожена воинами 81-й десантно-штурмовой бригады и "Омеги" Нацгвардии под Славянском", — отметил Бутусов.

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