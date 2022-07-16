Россияне доставляют боеприпасы сразу на передовую, так как боятся артиллеристов ВСУ 5 16.07.2022, 15:48

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Удары по складам напугали оккупантов и уменьшили количество обстрелов на Луганщине.

Российские оккупанты боятся обстрелов украинских артиллеристов, поэтому стараются доставлять боеприпасы сразу на передовую, а не хранить их на складах. Это усложняет логистику для врага. А благодаря метким ударам ВСУ по хранилищам снарядов обстрелов на Луганщине стало намного меньше.

Такой информацией поделился глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По словам руководителя, ранее у россиян было тотальное преимущество в количестве обстрелов. Возникали ситуации, когда на 186 вражеских залпов украинские защитники отвечали 12 или 14. Но удары по складам с боеприпасами в глубоком тылу позволили нарушить логистику рашистов. В этом сильно помогло западное дальнобойное оружие.

"Они [оккупанты] уже переходят к так называемой работе "с колес". То есть на автомобилях везут просто боекомплект, и подвозят сразу на передовую", — заявил Гайдай.

В результате логистика для врага усложнилась. И это привело к уменьшению количества обстрелов в Луганской области.

Напомним, ВСУ продолжают регулярно наносить удары по важным объектам в глубоком тылу рашистов. Например, 15 и 16 июля авиация и артиллерия Украины отработали по складам боеприпасов на юге и востоке.

В целом за последние недели ВСУ уничтожили более тридцати военных объектов оккупантов. После этого количество вражеских обстрелов на линии соприкосновения значительно уменьшилось, что доказывают данные мониторинга пожаров NASA Firms.

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