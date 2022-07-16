Литва разворачивает фуры с подсанкционными грузами из Беларуси и России 3 16.07.2022, 15:59

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Только за одни сутки в Литву не впустили 11 таких грузовиков.

В Литве продолжают разворачивать фуры из Беларуси и России, которые пытаются провезти подсанкционные грузы. Как сообщает delfi.lt со ссылкой на агентство BNS, только за одни сутки на минувшей неделе — 15 июля — в страну не впустили 11 таких грузовиков из Беларуси и Калининградской области. Литовский Департамент таможни уточняет, что после проверки фуры были развернуты.

«Грузовые автомобили, которые были развернуты и возвращены на российскую и белорусскую сторону, перевозили изделия из древесины, стали и другую металлопродукцию, плитки, картон», — сообщают литовские СМИ со ссылкой на Департамент таможни этой страны.

Напомним, с 9 апреля Евросоюз запретил автомобильные грузоперевозки, в т.ч. транзитные, для белорусских и российских компаний. Новые ограничения приняты «в связи с ситуацией в Беларуси и причастностью Беларуси к российской агрессии против Украины».

С 16 апреля Беларусь ввела контрсанкции против европейских автомобильных грузоперевозчиков. Им можно только следовать в определенные логистические центры недалеко от границы для перегруза или перецепки.

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