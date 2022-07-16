Экономика Китая на грани рецессии 1 16.07.2022, 16:19

3,524

Мировые цены на сырье упадут.

На грани экономического спада оказался третий важнейший центр мировой экономики: Китай. Статистическое ведомство КНР сообщило 15 июля, что во 2-м квартале 2022 года рост китайского ВВП почти остановился - он составил всего 0,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По итогам 1-го квартала данный показатель был еще на уровне 4,8%, пишет «Немецкая волна».

Даже скромный план Пекина по росу ВВП на 2022 год становится утопией

Еще больше настораживает в новости из Пекина показатель роста не в годовом, а в квартальном выражении, поскольку он куда более точно отражает актуальное состояние экономики. С апреля по июнь ВВП Китая сократился на 2,6% по сравнению с периодом январь-март 2022-го. Если в текущем, 3-м квартале, сжатие экономики продолжится, то КНР окажется в рецессии. Таково общепринятое определение экономического спада: отрицательный рост в квартальном выражении как минимум два трехмесячных периода подряд.

Для Китая все это "крайне плохие новости", считает немецкий экономический еженедельник Wirtschaftswoche. На своем портале он указывает, что в сумме, по итогам первых шести месяцев 2022, годовой рост ВВП КНР составил 2,5%. Издание напоминает: официально провозглашенная в Пекине цель на весь нынешний год составляет 5,5%. Цель, подчеркнем, и так уже скромная: для китайской экономики это были бы самые низкие темпы роста за три десятилетия - с 1991 года. Но даже они представляются теперь труднодостижимыми. Эксперт немецкого банка NordLB Бернд Крампен (Bernd Krampen) в интервью агентству Reuters прямо называет их "утопическими".

"Драконовская стратегия" нулевой терпимости к ковиду

Правда, плохие показатели 2-го квартала во много объясняются специфическим фактором: длительными локдаунами в нескольких индустриальных центрах КНР и, прежде всего, фактически двухмесячным строгим карантином в Шанхае в апреле и мае. В результате ВВП этого самого большого города Китая (26 миллионов человек) с многочисленными промышленными предприятиями и крупнейшим в мире портом сократился во 2-м квартале в годовом выражении на 13,7%, указывает информационное агентство AFP.

Столь длительный локдаун был вызван жестким курсом руководства КНР на нулевую терпимость к ковиду. Эта политическая установка требует при выявлении первых же случаев заражения коронавирусом отправлять в строжайший карантин не только отдельные кварталы, но даже целые города. В условиях распространения значительно более заразного, но менее опасного "омикрон"-варианта Covid-19, такая политика приводила в последние месяцы к тому, что периодически оказывалась сильно ограниченной или даже полностью парализованной деловая жизнь в различных густонаселенных регионах Китая.

Поэтому "самой эффективной правительственной программой по стимулированию экономики стал бы отказ от драконовской стратегии нулевой терпимости к ковиду", заявил Макс Ценгляйн (Max Zenglein), главный экономист специализирующегося на Китае берлинского аналитического центра Mercator Institute for China Studies (Merics). Но на это в Китае мало кто рассчитывает, сообщает из Пекина информационное агентство dpa.

Ситуация на перегретом китайском рынке недвижимости ухудшается

Так что в текущем 3-м квартале и в последующие месяцы в КНР вполне могут повториться локдауны наподобие шанхайского, особенно если учесть, с какой неожиданно сильной новой волной пандемии столкнулись в данный момент, к примеру, различные страны Западной Европы и, в частности, Германия, и насколько пессимистичны прогнозы на осень и зиму.

Но если в ЕС большинство населения привито, причем уже многократно и главным образом новейшими мРНК-вакцинами, то китайские власти в данном случае отказываются использовать импортные технологии, указывает один из самых авторитетных в Германии знатоков Китая - президент Европейской торговой палаты в КНР Йорг Вуттке (Jörg Wuttke).

Одновременно в Китае продолжается кризис на перегретом рынке недвижимости. С одной стороны, вот уже десятый месяц подряд падает индекс цен на новые квартиры в 70 крупнейших городах КНР. Это грозит ухудшить и без того сложное финансовое положение сильно закредитованных девелоперских фирм. С другой стороны, в условиях замедления экономического роста и падения доходов растет число китайских домашних хозяйств, испытывающих трудности при обслуживании ипотечных кредитов.

,B>Опасность финансового кризиса в Китае

И то, и другое угрожает стабильности китайской банковской системы. "В Китае вскоре может настать момент, когда замять масштабные проблемы его финансовой системы уже больше не удастся и их придется решать. Тогда неизбежными станут банкротства крупных концернов на рынке недвижимости, некоторых государственных банков и закрытие многочисленных других государственных концернов", - с таким прогнозом еще в феврале выступил профессор Марсель Фрацшер (Marcel Fratzscher), глава Немецкого института экономических исследований (DIW) в Берлине.

В статье, опубликованной газетами Handelsblatt и Tagesspiegel, известный экономист уже тогда настоятельно рекомендовал немецкому бизнесу снизить связанные с Китаем риски, поскольку КНР грозит финансовый кризис. Это было, подчеркнем, в разгар 1-го квартала, когда китайская экономика еще росла со скоростью 4,8%, а не 0,4%, как во 2-м квартале.

Да и этот рост в немалой степени связан с тем, что китайские власти вновь прибегают к старым рецептам поддержки экономики: они стимулируют выдачу кредитов на масштабные инфраструктурные проекты.

"В результате мы видим, как очень быстро растут долги, вызванные стремлением добиться поставленных целей роста. Устойчивым развитием это никак не назовешь", - констатирует американский эксперт по государственным финансам Майкл Петтис, преподающий в Пекинском университете. Китайские власти, по его словам, неоднократно пытались положить конец подобной практике, но в трудной ситуации вновь и вновь к ней прибегают.

Европейские экспортеры чувствуют слабый внутренний спрос в КНР

В то же время китайская экономика получает сейчас слишком мало импульсов от таких драйверов роста, как инвестиции частного бизнеса и внутренне потребление. Об этом наглядно свидетельствует минимальный рост импорта в Китай, что особенно больно бьет по европейским фирмам, подчеркивает портал издательской группы Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Таким образом, замедление экономического роста в КНР не в интересах немецких, французских, итальянских и других европейских экспортеров промышленной продукции и потребительских товаров, а также тех инвесторов из ЕС, которые развернули производство в самом Китае.

В качестве примера можно привести концерн Volkswagen, для которого китайский рынок давно уже является более важным, чем родной германский. В первом полугодии 2022 года автостроитель столкнулся в Китае с "гигантскими трудностями", признался Штефан Вёлленштайн (Stephan Wöllenstein), глава китайского представительства VW. Он сообщил 15 июля, что продажи всей группы упали в КНР примерно на 20%, однако наметившаяся еще в конце мая положительная динамика позволяет надеяться, что второе полугодие окажется все-таки лучше.

Но подобные надежды испытывают далеко не все. "Это, конечно, фатально, что Китай именно сейчас экономически просел, - посетовал Йорг Вуттке из Европейской торговой палаты в КНР в интервью немецкой телерадиокомпании ARD. - У нас сейчас в Европе и Америке огромные проблемы с энергией и рецессией. Китай всегда был той экономикой, которая нас стабилизировала, но сейчас, возможно, этого уже не будет".

Россия вдвойне пострадает от торможения китайской экономики

"Сильное охлаждение китайской конъюнктуры - это сигнал тревоги для немецкой экономики", - заявил Reuters глава внешнеэкономического отдела Федерального объединения торгово-промышленных палат Германии (DIHK) Фолькер Трайер (Volker Treier). Он напомнил, что Китай - крупнейший торговый партнер ФРГ и очень важный рынок сбыта для немецких фирм, особенно для авто- и машиностроителей.

В то же время президент Федерального объединения оптовой и внешней торговли (BGA) Дирк Яндура (Dirk Jandura) напомнил Reuters, что "большой объем торговли с США и особенно с нашими европейскими партнерами помогает нам сейчас сглаживать колебания".

К тому же есть надежда, что нынешнее сильное торможение китайской экономики приведет к снижению мировых цен как на энергоносители - нефть, сжиженный газ, уголь, так и на металлы и вообще на сырье. Это существенно помогло бы Германии, Евросоюзу, США сбить темпы инфляции, ставшей сейчас главной проблемой всех стран Запада.

В то же время Россия, которую санкции Евросоюза в августе окончательно отрежут от европейского рынка угля, а к концу 2022 года лишат всех важнейших покупателей нефти в ЕС, из-за существенного замедления экономического роста в КНР рискует пострадать вдвойне. Во-первых, из-за вероятного сокращения китайского спроса на сырье и, в частности, на российские энергоносители и металлы. Во-вторых, из-за того, что за этим вполне может последовать снижение (или даже падение) мировых цен на сырьевые товары. Особенно, если в рецессии окажутся экономики США и Европы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».