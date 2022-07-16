Российские оккупанты бегут из Украины целыми подразделениями 3 16.07.2022, 16:38

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Они жалуются на отношение со стороны командования, которому все равно на солдат.

Российские оккупанты рассказывают своим родственникам о том, что военные РФ бегут из Украины целыми подразделениями. Об этом в новом перехвате российский оккупант рассказывает своей матери. По его словам, из его взвода сбежали уже более 100 солдат и они "уже где-то в Калининграде". Публикует перехват Главное управление разведки Минобороны.

"Знаешь, сколько людей хочет остаться из нашего взвода? Столько, сколько у тебя детей всего! Убежало уже более 100 человек. То есть, 100 человек уже находятся в Калининграде. Кого-то увольняют, кого-то еще что-то. Это только взвод. Таких три взвода! Третий, пожалуй, полностью уйдет, второй – там немного людей останется. Нас должно быть 30 человек, осталось 10. Остальные либо ранены, либо убиты", - говорит рашист.

В свою очередь мать оккупанта удивила своей реакцией. Она уверена, что оккупанты должны воевать до последнего русского: "Назвался груздем, полезай в кузов".

Вместе с тем оккупанты также жалуются на скотское отношение со стороны командования, которому плевать на солдат.

"У нас у генерала прозвище – кровавый генерал, колебан, животное. Это все о нашем. Нехороший человек. Он в свое время сказал, что ему по… (безразлично) на людей – я хочу зайти в Харьков. Всем людям уже…" Говорил с ними. Им уже нас… (без разницы). Они не хотят даже слушать. Просто началась злая паника, вот и все".

В свою очередь мать оккупанта отвечает сыну, что это карма: "В прошлой жизни у тебя в карте стоит, что ты сейчас в горячей точке, потому что у тебя была измена родины".

России растет числе военных, которые отказываются от участия в войне в Украине. Их имена вывешивают на "досках позора".

В частности, сотни российских солдат из 205-й отдельной мотострелковой казацкой бригады отказались участвовать в войне против Украины.

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