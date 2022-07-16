Что означает дефолт Беларуси для экономики и банков? 2 16.07.2022, 17:57

4,716

Последствий будет множество.

Недавно Беларусь совершила выплату по евробондам в рублях. Международные рейтинговые агентства называют это дефолтом. Старший научный сотрудник BEROC Лев Львовский рассказал myfin.by, какими будут последствия заявлений двух международных агентств.

Что произошло?

После того, как истек льготный период, в течение которого Беларусь должна была выплатить 22,9 млн долларов по десятилетним еврооблигациям, международное рейтинговое агентство Moody’s заявило, что Беларусь допустила дефолт по внешним долговым обязательствам.

«Принудительное изменение валюты не допускается в соответствии с условиями выпуска облигаций и приводит к уменьшению финансовых обязательств. Погашение валютного долга в белорусских рублях представляет собой дефолт», – отметили в агентстве.

Кроме того, на днях (не дожидаясь окончания льготного периода) другое рейтинговое агентство – Fitch также сообщило, что будет считать дефолтом отсутствие долларовой выплаты по белорусским еврооблигациям по его окончании.

В белорусском министерстве финансов с международными агентствами не согласились, заявив, что Fitch «субъективно в подходе к оценке кредитного рейтинга Беларуси», и проигнорировало подробные разъяснения и аргументированную просьбу Минфина «о полном и всестороннем анализе ситуации с осуществлением платежей по еврооблигациям». А позицию Moody’s назвали «действиями провокационного характера», которые «направлены на искусственное создание шоков и волнений вокруг еврооблигаций Республики Беларусь».

– Минфин говорит, что это не является дефолтом, что они будут выплачивать купоны в белорусских рублях на счет в белорусском банке. Международные агентства заявляют, что это дефолт. Ведь еврооблигации выпускаются на определенных условиях, и изменять их в течении времени действия сделки нельзя. Поэтому выплаты не в тот банк, не в той валюте, не в то время или на не те счета приводят страну в состояние дефолта, – комментирует эксперт.

Он отметил, что эффектов у этого будет множество, и их следует разделить их на первостепенные и второстепенные, к тому же следует понимать, что часть из них «заработает» быстро, а часть будет являться долговременными.

– Эффекты первого порядка – страну больше не станут кредитовать. Но в этом плане Беларусь ничего сильно не потеряет: в последние пару лет ее кредитует только Российская Федерация, – сказал экономист.

Эксперт также отметил, что эффектом второго порядка, который сейчас не так важен, является влияние дефолта по гособлигациям на кредитные рейтинги белорусских компаний. Ведь к суверенному рейтингу привязывается и рейтинг для компаний.

– Суверенный рейтинг часто включается в условия договоров между коммерческими банками или при крупных сделках. Суверенный дефолт автоматически означает, что такие контракты будут поставлены под сомнения. В первую очередь это касается различных страховых компаний – у них уже отзывают рейтинги. Это значит, что любое заимствование для них будет более дорогим, – заявил экономист.

Он также рассказал о том, что дефолт, о котором заявили международные агентства, может привести к оттоку капитала из белорусской банковской системы.

– Когда в белорусских банках лежит какая-то доля иностранного капитала, чаще всего бывает прописано, что если государство объявляет дефолт, то владелец капитала в праве отозвать свой капитал в ускоренные сроки. Но не думаю, что будут какие-то серьезные последствия: отозвать капитал из Беларуси сейчас очень проблематично, – заявил Лев Львовский.

Эксперт также отметил, что могут возникнуть проблемы и при проведении экспортно-импортных сделок. К примеру казахский банк не сможет провести платеж, так как у него в документах прописан запрет на сделки при суверенном дефолте.

Но это не все последствия. Есть еще и долгосрочный негативный эффект.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».