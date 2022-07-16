Киберпартизаны взломали ютуб-канал Академии управления при Лукашенко 1 16.07.2022, 18:48

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Они разместили обращение полка имени Кастуся Калиновского.

На ютуб-канале Академии управления при Лукашенко появилось обращение полка имени Кастуся Калиновского, пишет nashaniva.com.

Зрители канала услышали, что «нелегитимный преступник Лукашенко по приказу своего московского феодала Путина решил бросить белорусскую армию на украинскую территорию».

Полк Калиновского обратился к военным: настоящая свободная белорусская армия теперь формируется в Украине. Также полк попросил родных военных подумать о них и помочь остановить возможный ввод белорусской армии в Украину.

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