Мама погибшей во время ракетного удара РФ в Виннице девочки рассказала о пережитом 3 16.07.2022, 19:30

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Ирина Дмитриева находится больнице.

В Сети опубликовали первое интервью Ирины Дмитриевой, которая потеряла маленькую дочь Лизу во время ракетного удара РФ по Виннице, пишет «Главред».

Женщина еще находится на больничной койке. Она приходит в себя после страшных травм, полученных в результате варварского нападения путинских военных.

Прямо в больничной палате она просматривала на смартфоне записи видео, на которых была запечатлена ее погибшая дочь.

Дмитриева сквозь слезы высказала свои эмоции после пережитой трагедии.

"Миру все равно Он смотрит как Украину убивают, как убивают наших детей, солдат", - говорит она.

Ирина добавила, что миру нужно оказать Украине помощь в борьбе с РФ, иначе "если не мы, они (оккупанты РФ, - ред.) пойдут дальше и разрушат все".

Напомним, на днях войска России нанесли ракетные удары по центру Винницы. Сообщается о попадании 3 ракет врага в гражданские объекты. Одна из ракет упала рядом с роддомом. На месте происшествия произошел пожар.

В результате ракетного удара известно о 22 погибших, среди них три ребенка.

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