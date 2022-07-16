закрыть
16 июля 2022, суббота, 21:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Что сейчас происходит на приграничной территории Беларуси с Украиной?

2
  • 16.07.2022, 20:35
  • 2,336
Что сейчас происходит на приграничной территории Беларуси с Украиной?

Минобороны Беларуси продолжает «учения» различных видов войск.

Министерство обороны Беларуси не прекращает проводить «учения» различных видов войск, продолжает усиленную охрану белорусско-украинской границы, продлевается использование военных полигонов. «Флагшток» рассказывает, что сейчас происходит на приграничной территории.

Активность военных в Гомельской области на сегодняшний день не носит массового характера. Мобилизационные учения в Гомельской области и учения территориальной обороны в Жлобинском районе завершены. В 7 километрах от границы Украины в Наровлянском районе на стрельбище «Добрынь» продолжаются полевые стрельбы пограничных войск.

По информации местных жителей, в минувшие недели в районе Зябровки продолжали фиксироваться единичные экземпляры российской и белорусской военной техники. Использование гомельского аэродрома не фиксировалось.

В то же время местом военной активности становится Западное Полесье. По информации телеграм-каналов, в последние двое суток на территории Брестской области и западной части Гомельской фиксируются передвижения военной техники. Некоторые колонны достигают количества 2–3 десятков единиц.

Журналисты поговорили с жителем Полесья, который наблюдает за военными передвижениями. На условиях анонимности он поделился своим мнением о происходящем на границе:

«Слишком мало информации пока что, особенно о перемещениях военной техники в граничащих с Украиной районах Брестской области. Например, то что привезли в Ельск вчера — это можно списать на ротацию. То, что происходит сейчас там (Ивановский, Дрогичинский и другие районы), сказать сложно.

Но из того, как это все освещают в районных газетах — относительно подробно, складывается впечатление, что продолжают всеми силами стараться привлечь внимание Украины к своим действиям. Ведь ранее люди уже по факту узнали о военной технике в их приграничном городе, а теперь почему-то стали предупреждать заранее.

В любом случае, из той информации, что есть, можно сделать вывод — данного количества солдат и военной техники все еще недостаточно для каких-то активных действий, кроме как изображать "усиление" границы».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

К белорусским партизанам добавился еще и герой-пограничник
К белорусским партизанам добавился еще и герой-пограничник Артем Черников
Тюрьма для четверых, включая младенца
Тюрьма для четверых, включая младенца Ирина Халип
Бильярд перед концом света
Бильярд перед концом света
«Выездные визы» Лукашенко
«Выездные визы» Лукашенко Леонид Невзлин