Что сейчас происходит на приграничной территории Беларуси с Украиной? 2 16.07.2022, 20:35

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Минобороны Беларуси продолжает «учения» различных видов войск.

Министерство обороны Беларуси не прекращает проводить «учения» различных видов войск, продолжает усиленную охрану белорусско-украинской границы, продлевается использование военных полигонов. «Флагшток» рассказывает, что сейчас происходит на приграничной территории.

Активность военных в Гомельской области на сегодняшний день не носит массового характера. Мобилизационные учения в Гомельской области и учения территориальной обороны в Жлобинском районе завершены. В 7 километрах от границы Украины в Наровлянском районе на стрельбище «Добрынь» продолжаются полевые стрельбы пограничных войск.

По информации местных жителей, в минувшие недели в районе Зябровки продолжали фиксироваться единичные экземпляры российской и белорусской военной техники. Использование гомельского аэродрома не фиксировалось.

В то же время местом военной активности становится Западное Полесье. По информации телеграм-каналов, в последние двое суток на территории Брестской области и западной части Гомельской фиксируются передвижения военной техники. Некоторые колонны достигают количества 2–3 десятков единиц.

Журналисты поговорили с жителем Полесья, который наблюдает за военными передвижениями. На условиях анонимности он поделился своим мнением о происходящем на границе:

«Слишком мало информации пока что, особенно о перемещениях военной техники в граничащих с Украиной районах Брестской области. Например, то что привезли в Ельск вчера — это можно списать на ротацию. То, что происходит сейчас там (Ивановский, Дрогичинский и другие районы), сказать сложно.

Но из того, как это все освещают в районных газетах — относительно подробно, складывается впечатление, что продолжают всеми силами стараться привлечь внимание Украины к своим действиям. Ведь ранее люди уже по факту узнали о военной технике в их приграничном городе, а теперь почему-то стали предупреждать заранее.

В любом случае, из той информации, что есть, можно сделать вывод — данного количества солдат и военной техники все еще недостаточно для каких-то активных действий, кроме как изображать "усиление" границы».

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