KRAKEN показал эффектные кадры огневого налета на позиции россиян в Белогоровке
- 16.07.2022, 22:57
Украинский спецназ ликвидировал 60 оккупантов и пять единиц техники.
Украинские спецназовцы провели успешную операцию по ликвидации российских военных в Белогоровке в Луганской области. Во время атаки подразделение "KRAKEN" уничтожило 60 противников и пять единиц вражеской техники. Двое оккупантов взяты в плен.
Перед началом наземной операции защитники нанесли несколько ударов по местам скопления врага. Далее произошли контактные бои непосредственно в районе пребывания россиян.
Остатки российских захватчиков 24-й Новосибирской отдельной бригады спецназначения ГУР РФ покинули позиции.