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KRAKEN показал эффектные кадры огневого налета на позиции россиян в Белогоровке

  • 16.07.2022, 22:57
KRAKEN показал эффектные кадры огневого налета на позиции россиян в Белогоровке

Украинский спецназ ликвидировал 60 оккупантов и пять единиц техники.

Украинские спецназовцы провели успешную операцию по ликвидации российских военных в Белогоровке в Луганской области. Во время атаки подразделение "KRAKEN" уничтожило 60 противников и пять единиц вражеской техники. Двое оккупантов взяты в плен.

Перед началом наземной операции защитники нанесли несколько ударов по местам скопления врага. Далее произошли контактные бои непосредственно в районе пребывания россиян.

Остатки российских захватчиков 24-й Новосибирской отдельной бригады спецназначения ГУР РФ покинули позиции.

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