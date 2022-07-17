закрыть
17 июля 2022, воскресенье, 10:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Это настоящий дефолт

5
  • 17.07.2022, 8:38
  • 10,794
Это настоящий дефолт

У властей Беларуси начались большие проблемы.

Международные рейтинговые агентства Fitch и Moody's объявили дефолтом выплату в белорусских рублях купонного дохода по выпуску еврооблигаций Минфина РБ со сроком погашения в 2027 году. Экономист, аналитик Центра экономических исследований BEROC (Киев) Лев Львовский объяснил «Новаму Часу», какие это будет иметь последствия.

До 13 июля Беларусь должна была заплатить в валюте по своим международным долгам. Вместо этого деньги в белорусских рублях были перечислены на счет «Беларусбанка». Предполагалось, что платежный агент будет иметь доступ к этому счету и сам решит вопросы перечисления денег с его держателем облигаций.

Однако те самые платежные агентства с «Беларусбанком» дело иметь отказались — Citigroup Global Markets Europe AG и Citibank, N. A., London Branch уведомили Министерство финансов РБ о прекращении своей деятельности в качестве регистратора, финансового, платежного и трансферного агента в отношении белорусских еврооблигаций. Минфин начал искать новых агентов, но пока не нашел. И, конечно, Минфин стремится переложить ответственность за белорусский дефолт на контрагентов.

Лев Львовский объясняет: все же Минфин не прав. Это настоящий дефолт Беларуси. Во-первых, потому, что евробонды — это документ, выпускаемый на определенных условиях, и менять условия в течение времени, когда сделка активна, нельзя.

Поэтому выплаты по ним не в тот банк, не в той валюте или не в то время — приводят страну в состояние дефолта автоматически.

Во-вторых, по его словам, суть движения денег по еврооблинациям такова: Минфин должен был перечислять деньги платежному агенту — например, в Citibank. А Citibank — распределяет деньги между держателями облигаций. Если бы Минфин так и сделал, а проблемы возникли бы между Citibank и инвесторами — это не было бы дефолтом. Но, поскольку Минфин зачислил проценты по евробондам в «Беларусьбанк»… Тут все понятно. И никакие «западные структуры, вводящие санкции» здесь, согласитесь, ни при чем.

Между тем, следует отдельно отметить, что слово «дефолт» подразумевает не отказ выплаты денег или что-то подобное, а буквально — «неисполнение обязательств», даже если эти обязательства — нефинансовые свойства. Беларусь не выполнила обязательства, и это — неоспоримый факт.

Что ждет Беларусь в результате объявления дефолта? Лев Львовский разделяет последствия на краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные.

По его словам, эффект первого порядка — это то, что если страну объявляют дефолтной, то ей больше никто не дает денег в долг. «Здесь мы ничего не потеряем, потому что Беларуси как минимум с 2020 года никто в долг не дает, кроме как Российская Федерация», — говорит он.

Другая сторона этой медали в том, что сейчас Беларусь теоретически может не выплачивать и последующие платежи по евробондам. И если текущий дефолтный платеж составлял всего 22 млн долларов, то в начале 2023 года нужно было выплатить 800 млн долларов. Теперь Минфин может «сэкономить».

Эффекты второго порядка — это то, что к суверенному рейтингу часто привязываются рейтинги компаний. И суверенный рейтинг часто включается в договоры между, скажем, банками, или объектами хозяйства. И, например, какой-нибудь казахстанский банк вполне может отказаться работать с белорусским банком из-за «дефолтного» странового рейтинга.

На суверенный рейтинг также иногда опираются экспортно-импортные контракты. Могут возникнуть сложности с переводами денег по таким договорам. «Финансовое обеспечение экспортно-импортной деятельности у нас и сейчас довольно сложное, так что пробемы добавятся», — считает Львовский.

Эффект третьего порядка влияет на перспективы белорусской экономики.

Нынешний дефолт означает, что для Беларуси через 10—20 лет, когда, может быть, придет новое правительство, ему придется работать именно с дефолтным рейтингом.

«Значительная часть инвесторов не будет разбираться, по какой причине объявлялся дефолт, кто был у власти тогда и кто у власти сейчас, и так далее. Такие пакетные международные инвесторы, инвестирующие в облигации третьих стран, смотрят на эти страны довольно поверхностно», — отметил Лев Львовский. То есть, судят на основании кредитных рейтингов, которые сейчас у нас дефолтные.

Но самое интересное — это то, кому принадлежат наши еврооблигации. Экономист отметил, что, по данным Минфина, 40% белорусских еврооблигаций размещены в руках «дружественных» инвесторов. А этими инвесторами могут быть не только зарубежные, но и отечественные компании, банки или «уважаемые люди».

«Мы точно не знаем, кто держатель наших облигаций, но очевидно, что значительная часть держателей этих облигаций — коммерческие банки, в том числе и белорусские. И дефолт по этим облигациям негативно скажется на состоянии их активов. Конечно, это засекречено, и мы не знаем, насколько сейчас проблемны их активы. Но дефолт эту ситуацию усугубит», — говорит Львовский.

И теоретически может быть, что, если активы банка в значительной мере состоят из «дефолтных» облигаций, то банк рухнет.

Тем не менее, исключать такие варианты нельзя, — особенно зная привычку нашего Минфина запихивать банкам гособлигации в «добровольно-принудительном порядке».

Ну и, теоретически конечно, держатели белорусских евробондов могут потребовать от Минфина досрочного погашения облигаций, а белорусский Минфин, разумеется, откажется. Тогда инвесторы пойдут в суд. А суд может арестовать имущество Беларуси за границей, как «средство обеспечения» этих исков. С другой стороны, Лев Львовский говорит, что имущество Беларуси за рубежом тоже не очень богато, и у страны там нет урн с золотом. Однако таких исков можно ожидать.

«Проблемы у держателей белорусских евробондов закончились, проблемы Беларуси — начались», — резюмировал Лев Львовский.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

К белорусским партизанам добавился еще и герой-пограничник
К белорусским партизанам добавился еще и герой-пограничник Артем Черников
Тюрьма для четверых, включая младенца
Тюрьма для четверых, включая младенца Ирина Халип
Бильярд перед концом света
Бильярд перед концом света
«Выездные визы» Лукашенко
«Выездные визы» Лукашенко Леонид Невзлин