Украинские бойцы точным ударом из NLAW сожгли вражеский танк 17.07.2022, 10:41

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Сильное видео с Донбасса.

На Донбассе украинские военные уничтожили очередной российский танк с помощью противотанковой управляемой ракеты NLAW. Видео опубликовало в Telegram 16 июля управление стратегических коммуникаций ВСУ.

"Донецкая область, уничтоженный с помощью NLAW российский танк", – гласит подпись к видео.

Когда это произошло, в сообщении не уточняется. За последние сутки, по данным Генштаба ВСУ, украинские военные лишили оккупантов семи танков.

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