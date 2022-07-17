Украинские бойцы точным ударом из NLAW сожгли вражеский танк
- 17.07.2022, 10:41
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Сильное видео с Донбасса.
На Донбассе украинские военные уничтожили очередной российский танк с помощью противотанковой управляемой ракеты NLAW. Видео опубликовало в Telegram 16 июля управление стратегических коммуникаций ВСУ.
"Донецкая область, уничтоженный с помощью NLAW российский танк", – гласит подпись к видео.
Когда это произошло, в сообщении не уточняется. За последние сутки, по данным Генштаба ВСУ, украинские военные лишили оккупантов семи танков.