закрыть
17 июля 2022, воскресенье, 12:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Луганской области ВСУ разгромили базу врага, когда пьяные оккупанты спали

2
  • 17.07.2022, 11:25
  • 4,986
В Луганской области ВСУ разгромили базу врага, когда пьяные оккупанты спали

Новые подробности ночного удара по оккупированному Алчевску.

В Алчевске Вооруженные силы Украины обстреляли базу российской армии в троллейбусном депо. Удар совершили под утро, когда пьяные оккупанты легли спать.

Такой информацией поделился пресс-центр стратегического командования ВСУ в официальном Telegram-канале, передает УНИАН. О ситуации с уничтожением базы доложили местные источники.

В троллейбусном депо Алчевска располагался личный состав вражеской армии. Часть солдат удалось ликвидировать метким ударом, однако точное количество потерь пока не установлено. На видео, которое опубликовали в стратегическом командовании ВСУ, демонстрируется столб черного дыма над городом. Вероятно, на месте попадания возник пожар.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

К белорусским партизанам добавился еще и герой-пограничник
К белорусским партизанам добавился еще и герой-пограничник Артем Черников
Тюрьма для четверых, включая младенца
Тюрьма для четверых, включая младенца Ирина Халип
Бильярд перед концом света
Бильярд перед концом света
«Выездные визы» Лукашенко
«Выездные визы» Лукашенко Леонид Невзлин