В Луганской области ВСУ разгромили базу врага, когда пьяные оккупанты спали 2 17.07.2022, 11:25

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Новые подробности ночного удара по оккупированному Алчевску.

В Алчевске Вооруженные силы Украины обстреляли базу российской армии в троллейбусном депо. Удар совершили под утро, когда пьяные оккупанты легли спать.

Такой информацией поделился пресс-центр стратегического командования ВСУ в официальном Telegram-канале, передает УНИАН. О ситуации с уничтожением базы доложили местные источники.

В троллейбусном депо Алчевска располагался личный состав вражеской армии. Часть солдат удалось ликвидировать метким ударом, однако точное количество потерь пока не установлено. На видео, которое опубликовали в стратегическом командовании ВСУ, демонстрируется столб черного дыма над городом. Вероятно, на месте попадания возник пожар.

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