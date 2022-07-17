В Луганской области ВСУ разгромили базу врага, когда пьяные оккупанты спали

В Луганской области ВСУ разгромили базу врага, когда пьяные оккупанты спали2
- 17.07.2022, 11:25
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Новые подробности ночного удара по оккупированному Алчевску.
В Алчевске Вооруженные силы Украины обстреляли базу российской армии в троллейбусном депо. Удар совершили под утро, когда пьяные оккупанты легли спать.
Такой информацией поделился пресс-центр стратегического командования ВСУ в официальном Telegram-канале, передает УНИАН. О ситуации с уничтожением базы доложили местные источники.
В троллейбусном депо Алчевска располагался личный состав вражеской армии. Часть солдат удалось ликвидировать метким ударом, однако точное количество потерь пока не установлено. На видео, которое опубликовали в стратегическом командовании ВСУ, демонстрируется столб черного дыма над городом. Вероятно, на месте попадания возник пожар.