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«Рыцари зимнего похода» уничтожили ПТКР и крупнокалиберные пулеметы оккупантов

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  • 17.07.2022, 13:45
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«Рыцари зимнего похода» уничтожили ПТКР и крупнокалиберные пулеметы оккупантов

Украинские бойцы также ликвидировали расчеты врага.

Враг снова не досчитался техники и живой силы в Украине. Артиллеристы 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода отработали по новым позициям врага.

Процесс "демилитаризации" и "денацификации" войск захватчика воины показали на видео.

Артиллерийским огнем украинцы ударили по свежевыкопанным позициям врага. Уничтожены расчеты ПТУР (противотанковых управляемых ракет. – Ред.) и ДШК (станковый крупнокалиберный пулемет. – Ред.).

В "хороших россиян" превращен также личный состав оккупантов.

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