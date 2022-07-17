«Рыцари зимнего похода» уничтожили ПТКР и крупнокалиберные пулеметы оккупантов

«Рыцари зимнего похода» уничтожили ПТКР и крупнокалиберные пулеметы оккупантов1
- 17.07.2022, 13:45
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Украинские бойцы также ликвидировали расчеты врага.
Враг снова не досчитался техники и живой силы в Украине. Артиллеристы 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода отработали по новым позициям врага.
Процесс "демилитаризации" и "денацификации" войск захватчика воины показали на видео.
Артиллерийским огнем украинцы ударили по свежевыкопанным позициям врага. Уничтожены расчеты ПТУР (противотанковых управляемых ракет. – Ред.) и ДШК (станковый крупнокалиберный пулемет. – Ред.).
В "хороших россиян" превращен также личный состав оккупантов.