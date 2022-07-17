«Если рядом Жанна, значит, кому-то это интересно в органах» 7 17.07.2022, 15:09

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Блогер Паук разоблачил гомельчанку, пишущую доносы на белорусов.

Блогер Андрей Паук позвонил гомельчанке Жанне Пиковской, представившись сотрудником Гомельского управления КГБ. Пиковская в разговоре сообщила, что пишет «обращения» в госорганы, чтобы наказать нелояльных режиму Лукашенко граждан.

«Флагшток» собрал известные факты о Жанне Пиковской.

Жанне Пиковской 54 года, является уроженкой городского поселка Василевичи. В середине восьмидесятых переехала в Гомель. Сейчас работает медработником в филиале № 1 Центральной городской поликлиники Гомеля.

Как зоозащитница получила известность в гомельских СМИ в 2015 году. Во второй половине 2010-х Пиковская стала постоянным посетителем мероприятий негосударственных объединений и инициатив: Гомельского «Таварыства беларускай мовы», Гомельского отделения «Беларускай асацыяцыі журналістаў», общественно-политического центра на улице Полесской, «Медыяпрасторы», на детских праздниках и культурных событиях и др. В 2020 году высказывалась на гомельском телевидении в поддержку режима Лукашенко. В поликлинике возглавляет ячейку прорежимной «Белой Руси». В 2021 году попала в базу данных Черной книги Беларуси по Гомельской области.

Известно как минимум об одном факте привлечения к уголовной ответственности по доносу Пиковской: гомельчанка за комментарий получила штраф и несколько месяцев тюремного заключения.

В интернете можно найти и другие свидетельства о деятельности Пиковской. Это ответы государственных органов на ее «обращения» с требованием о привлечении к ответственности граждан.

Для преследования политических оппонентов режима Лукашенко Жанна Пиковская коммуницирует в сети Одноклассники с единомышленниками. Они ставят друг другу лайки и поддерживают комментариями.

Гомельчанин, знакомый с Жанной, рассказал на условиях анонимности про свое отношение к женщине:

«Жанна уже очень давно ходит на все негосударственные мероприятия. Что б не происходило в Гомеле, там обязательно Жанна. Как бы для многих не секрет был — если рядом Жанна, значит, кому-то это интересно в органах. Но были и особо доверчивые люди, которые не могли поверить, что Жанна может стучать. И доказательств каких-то прямых конечно же не было. Многие говорили: «Ну, да. Она немного не такая как все, такой человек не может работать в органах».

Жанна клеилась ко всем, даже к незнакомым людям на мероприятиях. Льстила им, рассказывала, какие они хорошие и интересные. После того, как ей казалось, что человек ей доверяет, она начинала поливать знакомых грязью. То есть, пыталась внести разлад в коллектив. Делала это осторожно. Но потом разные люди могли случайно узнать, что Жанна говорила им плохие вещи про друг друга. И даже после этого некоторые продолжали ей доверять. Просто удивительные ситуации были.

Еще одна особенность, Жанна любила дарить людям мелкие подарки: мыло, шампунь и всякую другую мелочь. Но не думаю, что эти подарки кого-то подкупали. Но все-таки, повторю, многие люди ей очень доверяли. Это известные гомельчане. Кому-то она помогла во время болезни во время пандемии, кому-то еще чем-то помогла. И скорее «бескорыстная» помощь, как многим казалось, и подкупала людей».

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