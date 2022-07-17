закрыть
17 июля 2022, воскресенье, 16:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Если рядом Жанна, значит, кому-то это интересно в органах»

7
  • 17.07.2022, 15:09
  • 7,080
«Если рядом Жанна, значит, кому-то это интересно в органах»

Блогер Паук разоблачил гомельчанку, пишущую доносы на белорусов.

Блогер Андрей Паук позвонил гомельчанке Жанне Пиковской, представившись сотрудником Гомельского управления КГБ. Пиковская в разговоре сообщила, что пишет «обращения» в госорганы, чтобы наказать нелояльных режиму Лукашенко граждан.

«Флагшток» собрал известные факты о Жанне Пиковской.

Жанне Пиковской 54 года, является уроженкой городского поселка Василевичи. В середине восьмидесятых переехала в Гомель. Сейчас работает медработником в филиале № 1 Центральной городской поликлиники Гомеля.

Как зоозащитница получила известность в гомельских СМИ в 2015 году. Во второй половине 2010-х Пиковская стала постоянным посетителем мероприятий негосударственных объединений и инициатив: Гомельского «Таварыства беларускай мовы», Гомельского отделения «Беларускай асацыяцыі журналістаў», общественно-политического центра на улице Полесской, «Медыяпрасторы», на детских праздниках и культурных событиях и др. В 2020 году высказывалась на гомельском телевидении в поддержку режима Лукашенко. В поликлинике возглавляет ячейку прорежимной «Белой Руси». В 2021 году попала в базу данных Черной книги Беларуси по Гомельской области.

Известно как минимум об одном факте привлечения к уголовной ответственности по доносу Пиковской: гомельчанка за комментарий получила штраф и несколько месяцев тюремного заключения.

В интернете можно найти и другие свидетельства о деятельности Пиковской. Это ответы государственных органов на ее «обращения» с требованием о привлечении к ответственности граждан.

Для преследования политических оппонентов режима Лукашенко Жанна Пиковская коммуницирует в сети Одноклассники с единомышленниками. Они ставят друг другу лайки и поддерживают комментариями.

Гомельчанин, знакомый с Жанной, рассказал на условиях анонимности про свое отношение к женщине:

«Жанна уже очень давно ходит на все негосударственные мероприятия. Что б не происходило в Гомеле, там обязательно Жанна. Как бы для многих не секрет был — если рядом Жанна, значит, кому-то это интересно в органах. Но были и особо доверчивые люди, которые не могли поверить, что Жанна может стучать. И доказательств каких-то прямых конечно же не было. Многие говорили: «Ну, да. Она немного не такая как все, такой человек не может работать в органах».

Жанна клеилась ко всем, даже к незнакомым людям на мероприятиях. Льстила им, рассказывала, какие они хорошие и интересные. После того, как ей казалось, что человек ей доверяет, она начинала поливать знакомых грязью. То есть, пыталась внести разлад в коллектив. Делала это осторожно. Но потом разные люди могли случайно узнать, что Жанна говорила им плохие вещи про друг друга. И даже после этого некоторые продолжали ей доверять. Просто удивительные ситуации были.

Еще одна особенность, Жанна любила дарить людям мелкие подарки: мыло, шампунь и всякую другую мелочь. Но не думаю, что эти подарки кого-то подкупали. Но все-таки, повторю, многие люди ей очень доверяли. Это известные гомельчане. Кому-то она помогла во время болезни во время пандемии, кому-то еще чем-то помогла. И скорее «бескорыстная» помощь, как многим казалось, и подкупала людей».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

К белорусским партизанам добавился еще и герой-пограничник
К белорусским партизанам добавился еще и герой-пограничник Артем Черников
Тюрьма для четверых, включая младенца
Тюрьма для четверых, включая младенца Ирина Халип
Бильярд перед концом света
Бильярд перед концом света
«Выездные визы» Лукашенко
«Выездные визы» Лукашенко Леонид Невзлин