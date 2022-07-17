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Британский адмирал: Россия потеряла в Украине уже 50 тысяч своих солдат

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  • 17.07.2022, 15:30
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Британский адмирал: Россия потеряла в Украине уже 50 тысяч своих солдат

Наступательный потенциал страны-агрессора сократился на треть.

Армия Путина, который развязал жестокую и несправедливую войну в Украине, насчитывает уже около 50 тыс. погибших и раненых в этой войне. Кроме того, РФ потеряла более 30% своей боевой эффективности на суше. Об этом заявил начальник Штаба обороны Великобритании адмирал сэр Тони Радакин, сообщает The Guardian.

Глядя на все это, Радакин чувствует "абсолютную" уверенность в победе ВСУ.

"50 000 российских солдат, которые либо погибли, либо получили ранения в этой войне, уничтожено почти 1700 российских танков, уничтожено почти 4000 боевых бронированных машин, принадлежащих России", - сказал Тони Радакин.

В своих планах Россия раз за разом терпит неудачи. России не удалось быстро захватить Украину, создать перелом или оказать давление на НАТО.

"Россия - это вызов мировому порядку, она терпит неудачу во всех этих амбициях и это уже более уменьшенная нация, чем было в начале февраля", - добавил Радакин.

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