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Apple предложила 2 млн долларов за взлом «Режима локдаун» в iPhone

  • 17.07.2022, 16:05
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Apple предложила 2 млн долларов за взлом «Режима локдаун» в iPhone

«Режим локдаун» – это чрезвычайно строгий режим защиты безопасности.

Американская компания Apple официально представила новую функцию под названием "Режим локдаун" на WWDC в этом году, которая появится в iOS 16 и направлена на борьбу с Pegasus и другими вредоносными программами.

Об этом сообщает издание Gizchina.

Apple предложит самый высокий в отрасли бонус в размере 2 млн долларов, чтобы поощрить сторонних пользователей взломать "Режим локдаун" iOS 16.

"Режим локдаун" - это чрезвычайно строгий режим защиты безопасности. Основной сценарий его применения - когда пользователи подозревают, что в их мобильном телефоне находится троянский конь. Кроме того, он также защищает iPhone от мониторинга со стороны неизвестных источников.

Когда iPhone находится в "Режиме локдаун", система блокирует вложения изображений и предварительный просмотр ссылок в большинстве сообщений iMessage.

Кроме того, будут заблокированы приглашения через сервисы Apple, например, звонки FaceTime с незнакомых номеров. При этом данные iPhone будут заблокированы до тех пор, пока устройство не будет разблокировано.

Пользователь не сможет установить новое программное обеспечение для удаленного управления, а в браузере Safari будет отключена функция компиляции Jacascrip just-in-time.

В то же время не будет устанавливаться файл описания. "Режим локдаун" будет доступен для тестирования разработчиками этим летом, а официальный релиз состоится осенью этого года.

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