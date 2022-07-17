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На Запорожье пьяные буряты и чеченцы устроили перестрелку

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  • 17.07.2022, 19:27
  • 10,144
На Запорожье пьяные буряты и чеченцы устроили перестрелку

Между ними возник конфликт на национальной почве.

На территории Запорожской области оккупанты устроили пьяные разборки. Чеченцы и буряты напились и устроили перестрелку между собой. Об этом заявили в спецслужбах, сообщает 24 канал.

Все это произошло на этой неделе на территории Токмакского кузнечно-штамповом заводе. Конфликт между бурятами и чеченцами возник на национальной почве.

Спор перерос в перестрелку. Точное количество раненых пока неизвестно.

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