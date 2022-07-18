ВСУ накрыли огнем склады оккупантов в Новой Каховке

ВСУ накрыли огнем склады оккупантов в Новой Каховке2
- 18.07.2022, 9:02
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HIMARS в действии?
18 июля около 05:00 утра в районе украинского города Новая Каховка на временно оккупированной Россией территории Херсонской области прогремели взрывы. Местные жители выкладывают в соцсетях соответствующие ролики, пишет liga.net.
На кадрах с разных ракурсов видны клубы дыма, в том числе желтовато-белые (это, однако, может быть проблемой цветопередачи камеры снимавшего). На части видео заметны разлеты ярких точек, характерные для пожаров на ракетно-артиллерийских складах.
Часть пользователей в пабликах соцсетей пишет, что за ночь якобы было два "прилета" по вероятным военным объектам россиян.
Официального подтверждения, что силы обороны Украины в очередной раз применили ракетные установки M142 HIMARS для уничтожения складов в тылу врага, пока нет.