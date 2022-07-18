Литовская певица попала в скандал после поездки на «Славянский базар» 2 18.07.2022, 9:05

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Выступления на празднике у диктатора стали токсичными.

13-18 июля в Беларуси проходит 31-й фестиваль "Славянский базар", меценатом которого является Александр Лукашенко. В этом году на этот фестиваль неожиданно приехала и литовская исполнительница Бируте Петриките - и это несмотря на то, какую позицию режим занимает в войне в Украине, пишет литовское издание Delfi.

Она была судьей детского конкурса и вручала награды.

Ситуацию LNK прокомментировал оперный певец, депутат Витаутас Юозапайтис.

"Если это правда, а похоже, что правда, я могу прокомментировать так – жалко", – сказал политик. Он заметил – может, Петриките не видела видео и фото из Украины, где идет война?

"А если видела, то не представляю, как можно поддерживать отношения со странами, разрушающими мир", – сказал Юозапайтис.

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