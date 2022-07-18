Почти четверть флагманских компаний Беларуси сработали в убыток 1 18.07.2022, 13:00

В стране растет количество нерентабельных предприятий.

По итогам января-мая 2022 года около четверти флагманских компаний Беларуси были нерентабельными. Это значит, что они несли убытки от реализации продукции.

Согласно Белстату, за пять месяцев нынешнего года средняя рентабельность продаж среди флагманов составила 8,1%, информирует портал banki24.by. Однако медианная рентабельность существенно ниже, что отражает доля предприятий с отрицательной и малой рентабельностью.

По итогам января-мая текущего года 22,7% флагманских компаний Беларуси были нерентабельными, то есть зафиксировали убытки от реализации продукции. Кроме того, 30,4% предприятий-флагманов имели рентабельность в пределах 0-5%. Совокупный удельный вес нерентабельных и низкорентабельных флагманов по РБ составил 53,1%.

На другом полюсе от этой группы находились высокодоходные бизнесы. В январе-мае этого года 9,8% флагманов показали рентабельность 20+%, а 3,7% флагманов – рентабельность 30+%.

Таким образом, доля нерентабельных и низкорентабельных флагманов была в 3,9 раза выше, чем удельный вес высокорентабельных.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».