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Точные удары ВСУ по вражеским складам: россияне хотят перевезти боеприпасы, но не могут

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  • 18.07.2022, 13:56
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Точные удары ВСУ по вражеским складам: россияне хотят перевезти боеприпасы, но не могут

Украинские бойцы поражают не только склады, но и технику оккупантов.

После разгромных ударов украинских бойцов российские войска пытаются перевезти свои военные склады подальше от линии огня, но им нечем это сделать. Об этом рассказала спикер объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

"У нас есть такая информация, что они выискивают такие места, чтобы их (боеприпасы) расположить где-то подальше. Но я замечу, что мы поражаем не только склады боеприпасов, но и скопление техники. Поэтому увезти и перевезти им тоже нечем", – отметила она.

По словам Гуменюк, ВСУ наносят удары и по складам с горюче-смазочными материалами, поэтому оккупантам все сложнее заправлять свой транспорт для перевозки.

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