Львовские десантники уничтожили два танка противника вместе с экипажами 2 18.07.2022, 14:22

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Видеофакт.

Воины 80 отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ уничтожили два танка российских оккупантов из противотанкового ракетного комплекса «Стугна».

Видео работы украинских военных опубликовало командование Десантно-штурмовых войск ВС Украины.

«На видео зафиксирована филигранная работа противотанкистов, которые ежедневно успешно превращают в металлолом боевые машины захватчиков», - говорится в сообщении.

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