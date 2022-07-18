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Львовские десантники уничтожили два танка противника вместе с экипажами

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  • 18.07.2022, 14:22
  • 2,234
Львовские десантники уничтожили два танка противника вместе с экипажами

Видеофакт.

Воины 80 отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ уничтожили два танка российских оккупантов из противотанкового ракетного комплекса «Стугна».

Видео работы украинских военных опубликовало командование Десантно-штурмовых войск ВС Украины.

«На видео зафиксирована филигранная работа противотанкистов, которые ежедневно успешно превращают в металлолом боевые машины захватчиков», - говорится в сообщении.

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