Львовские десантники уничтожили два танка противника вместе с экипажами

Львовские десантники уничтожили два танка противника вместе с экипажами2
- 18.07.2022, 14:22
- 2,234
Видеофакт.
Воины 80 отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ уничтожили два танка российских оккупантов из противотанкового ракетного комплекса «Стугна».
Видео работы украинских военных опубликовало командование Десантно-штурмовых войск ВС Украины.
«На видео зафиксирована филигранная работа противотанкистов, которые ежедневно успешно превращают в металлолом боевые машины захватчиков», - говорится в сообщении.