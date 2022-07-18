В Беларусь приехал спецдокладчик ООН по вопросу о правах мигрантов 18.07.2022, 15:29

Режим Лукашенко ответственен в преступлениях против нелегалов, которых он привез в страну.

В Беларуси находится с визитом специальный докладчик ООН по вопросу о правах мигрантов Фелипе Гонсалес Моралес.

«Фелипе Гонсалес Моралес ранее направил запрос Республике Беларусь осуществить данный визит в связи с ситуацией с мигрантами на границе Беларуси и Польши», сообщает БелТА.

По его словам, делегация приехала в нашу страну 16 июля. Она находится в Гродно.

Отметим, что режим Лукашенко виновен в преступлениях против мигрантов. Есть ряд свидетельств того, как лукашенковские силовики издевались над нелегалами.

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