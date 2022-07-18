В Беларусь приехал спецдокладчик ООН по вопросу о правах мигрантов
- 18.07.2022, 15:29
Режим Лукашенко ответственен в преступлениях против нелегалов, которых он привез в страну.
В Беларуси находится с визитом специальный докладчик ООН по вопросу о правах мигрантов Фелипе Гонсалес Моралес.
«Фелипе Гонсалес Моралес ранее направил запрос Республике Беларусь осуществить данный визит в связи с ситуацией с мигрантами на границе Беларуси и Польши», сообщает БелТА.
По его словам, делегация приехала в нашу страну 16 июля. Она находится в Гродно.
Отметим, что режим Лукашенко виновен в преступлениях против мигрантов. Есть ряд свидетельств того, как лукашенковские силовики издевались над нелегалами.