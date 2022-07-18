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Британская разведка: ВСУ продвигаются на Херсонщине, в Харьковской и Донецкой областях атакует РФ

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  • 18.07.2022, 16:44
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Британская разведка: ВСУ продвигаются на Херсонщине, в Харьковской и Донецкой областях атакует РФ

Ситуация на востоке Украины остается тяжелой.

Вооруженные силы Украины продолжают удерживать оборону по всей линии фронта. На Донбассе и в Харьковской области идут тяжелые бои, но там оккупанты за последнюю неделю существенно продвинуться не смогли. На юге ситуация изменилась в пользу украинской армии, войска продвигаются на севере Херсонской области и расширяют зону своих контрнаступательных действий в районе захваченного Херсона.

Согласно данным разведки Минобороны Великобритании от 18 июля, ситуация на восточном фронте в Украине по-прежнему остается сложной. На Донбассе и Харьковщине украинские войска ведут тяжелые бои с российскими оккупантами. Но за последнюю неделю россиянам не удалось достичь существенного продвижения.

Однако ситуация изменилась на юге. Как полагают британские разведчики, силам обороны Украины удалось продвинуться на севере Херсонской области и расширить зону своего наступление в районе оккупированного Херсона.

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