Британская разведка: ВСУ продвигаются на Херсонщине, в Харьковской и Донецкой областях атакует РФ

Британская разведка: ВСУ продвигаются на Херсонщине, в Харьковской и Донецкой областях атакует РФ1
- 18.07.2022, 16:44
- 1,480
Ситуация на востоке Украины остается тяжелой.
Вооруженные силы Украины продолжают удерживать оборону по всей линии фронта. На Донбассе и в Харьковской области идут тяжелые бои, но там оккупанты за последнюю неделю существенно продвинуться не смогли. На юге ситуация изменилась в пользу украинской армии, войска продвигаются на севере Херсонской области и расширяют зону своих контрнаступательных действий в районе захваченного Херсона.
Согласно данным разведки Минобороны Великобритании от 18 июля, ситуация на восточном фронте в Украине по-прежнему остается сложной. На Донбассе и Харьковщине украинские войска ведут тяжелые бои с российскими оккупантами. Но за последнюю неделю россиянам не удалось достичь существенного продвижения.
Однако ситуация изменилась на юге. Как полагают британские разведчики, силам обороны Украины удалось продвинуться на севере Херсонской области и расширить зону своего наступление в районе оккупированного Херсона.