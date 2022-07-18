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Боец полка «Азов» отпраздновал день рождения, подбив вражескую БМП

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  • 18.07.2022, 17:02
Боец полка «Азов» отпраздновал день рождения, подбив вражескую БМП

Видеофакт.

Боец ССО "Азов" с позывным "Мастер" отпраздновал свой день рождения, подбив российскую боевую машину пехоты.

Об этом рассказали в телеграм-канале ССО "Азов".

"Запуск праздничного минометного снаряда и чизкейк со свечой на фоне подбитой БМП. Так встречает свой день рождения боец 2-го батальона ССО АЗОВ "Мастер". Сегодня у всех нас одно желание. Пусть поскорее исполнится, дружище!", — написали на странице подразделения.

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