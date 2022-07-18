Украинская артиллерия уничтожила две САУ «Мста-С» оккупантов 1 18.07.2022, 17:39

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Видеофакт.

Артиллеристы Вооруженных сил Украины точными ударами уничтожили две самоходные гаубицы 2С19 «Мста-С» российских захватчиков.

Об этом сообщили в телеграм-канале командования ДШВ ВСУ.

«Воины артиллерийских подразделений Десантно-штурмовых войск и Сухопутных Вооруженных Сил Украины в тесном взаимодействии продолжают уничтожать российских оккупантов. Так, на видео зафиксировано, как защитники Украины уничтожили две единицы 2С19 «Мста-С». Охота за приоритетными целями противника продолжается!», – рассказали десантники.

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