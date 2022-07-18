закрыть
18 июля 2022, понедельник, 18:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Украинская артиллерия уничтожила две САУ «Мста-С» оккупантов

1
  • 18.07.2022, 17:39
  • 1,764
Украинская артиллерия уничтожила две САУ «Мста-С» оккупантов

Видеофакт.

Артиллеристы Вооруженных сил Украины точными ударами уничтожили две самоходные гаубицы 2С19 «Мста-С» российских захватчиков.

Об этом сообщили в телеграм-канале командования ДШВ ВСУ.

«Воины артиллерийских подразделений Десантно-штурмовых войск и Сухопутных Вооруженных Сил Украины в тесном взаимодействии продолжают уничтожать российских оккупантов. Так, на видео зафиксировано, как защитники Украины уничтожили две единицы 2С19 «Мста-С». Охота за приоритетными целями противника продолжается!», – рассказали десантники.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

К белорусским партизанам добавился еще и герой-пограничник
К белорусским партизанам добавился еще и герой-пограничник Артем Черников
Тюрьма для четверых, включая младенца
Тюрьма для четверых, включая младенца Ирина Халип
Бильярд перед концом света
Бильярд перед концом света
«Выездные визы» Лукашенко
«Выездные визы» Лукашенко Леонид Невзлин