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ВВП Беларуси продолжает стремительно падать

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  • 18.07.2022, 18:06
ВВП Беларуси продолжает стремительно падать

За полгода упал на 4,2%.

Беларусская экономика продолжает сокращаться. По итогам первого полугодия ВВП страны уменьшился на 4,2% в сравнении с аналогичным периодом 2021-го и составил 87,4 млрд рублей. Индекс дефлятор составил 116,3%, сообщает Белстат.

По итогам пяти месяцев сокращение экономики составляло 3,4%. Международные финансовые институты, в том числе ЕАБР, прогнозирует падение ВВП по итогам года на 6,4-6,5%, в то время как указом Лукашенко предусмотрен рост на 2,9%.

Производительность труда по ВВП в первом полугодии сократилась на 2% до 16 989,3 рубля.

Производство сельхозпродукции в июне составило 2,35 млрд рублей в хозяйствах всех категорий, а в сельхозорганизациях — 2,266 млрд рублей, что на 3,5% и 3,2% меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года. По итогам полугодия производство во всех категориях хозяйств уменьшилось на 3% до 9,04 млрд рублей, а в сельхозорганизациях — на 2,8% до 8,79 млрд рублей.

Производство скота и птицы в июне в сельхозорганизациях сократилось в годовом исчислении на 0,1% до 142,5 тыс. т, а по итогам полугодия — на 3,8% до 834,7 тыс. т. Надои в июне составили 667,6 тыс. т, что на 1,4% меньше, чем год назад. За полгода они выросли только на 0,1% до 3,81 млн т.

Промышленное производство в июне составило 13,89 млрд рублей, что на 10,2% меньше, чем за тот же месяц прошлого года. По итогам января-июня производство в промышленности упало на 5,2% до 81,3 млрд рублей.

Складские запасы выросли за июнь еще на 300 млн рублей. Они составили на 1 июля 7,866 млрд рублей, или 71,7% от среднемесячного выпуска. Год назад уровень запасов составлял 56,8%.

Инвестиции в основной капитал в июне составили 2,49 млрд рублей, что на 27,8% меньше, чем год назад. По итогам полугодия они упали на 17,1% до 12,46 млрд рублей.

В июне было сдано в эксплуатацию 432,8 тыс. кв. м жилья общей площади, что на 20,3% меньше, чем за тот же месяц 2021 года. Сократилось на 9,8% и строительство жилья с господдержкой до 204,7 тыс. кв. м. За полгода ввод в эксплуатацию жилья упал на 6,2% до 1,9 млн кв. м., а с господдержкой — вырос на 5,1% до 664,5 тыс. кв. м.

Грузооборот в июне рухнул на 33,7% до 6,6 млрд тонно-километров. За полгода он сократился на 21,9% до 46,39 млрд тонно-километров.

Пассажирские перевозки в июне сократились на 2,6% до 123,7 млн человек, а по итогам полугодия — на 3,6% до 753,1 млн человек.

В июне отмечалось значительное падение оборота торговли. Июньский оборот оптовой торговли упал на 21% до 10,89 млрд рублей, розничной торговли — на 6,1% до 5,67 млрд рублей, а общепита — на 1,2% до 342,7 млн рублей.

За полгода оптовый товарооборот сократился на 14,6% до 65,64 млрд рублей, розничный — на 0,4% до 31,97 млрд рублей, а оборот общепита вырос на 1,7% до 1,88 млрд рублей.

Однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 19 рублей против 16,6 рубля за аналогичный период предыдущего года.

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