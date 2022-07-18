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В Великобритании создадут крупнейшую в мире воздушную магистраль для беспилотников

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  • 18.07.2022, 18:13
В Великобритании создадут крупнейшую в мире воздушную магистраль для беспилотников

Длина Skyway составит 263 километра.

В следующие два года в Великобритании появится Skyway — крупнейшая в мире автоматизированная супермагистраль для беспилотников и дронов.

Длина Skyway составит 263 километра; магистраль объединит Рединг, Оксфорд, Милтон-Кинс, Кембридж, Ковентри и Регби. Стоимость проекта — 12 млн фунтов, а завершить его планируют к середине 2024 года, пишет BBC.

Технология будет использовать наземные датчики, которые устанавливаются вдоль шоссе. Они в режиме реального времени смогут отслеживать местонахождение дронов. Эти данные анализируются автоматической системой управления движением, которая будет направлять летательные аппараты и не давать им сталкиваться в воздухе.

Крис Форстер, главный операционный директор компании по производству авиационных технологий Altitude Angel, объясняет, что у такой магистрали может быть множество потенциальных применений: «Будь то бизнес, связанный с логистикой, или доставка медицинских вакцин и образцов крови, существует реальная потребность в доступе к этому воздушному пространству. Мы реализовали несколько проектов в Африке, где дорожная инфраструктура не подходила для наземных транспортных средств, а доставка вакцин осуществлялась автоматизированными дронами».

Это — лишь часть пакета финансирования британского правительства аэрокосмической отрасли общей стоимостью 263 млн фунтов. Из них 105,5 млн фунтов будут направлены на проекты, связанные «с интегрированными авиационными системами и новыми транспортными технологиями», среди которых беспилотники и дроны.

Другие проекты касаются использования дронов для регулярной доставки почты и лекарств на острова Силли, а также для доставки лекарств по всей Шотландии, что позволило бы лечить некоторых больных раком в их родных городах и поселках.

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