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Еще одна фигурантка «дела tut.by» вышла из СИЗО

  • 18.07.2022, 18:18
Еще одна фигурантка «дела tut.by» вышла из СИЗО
Елена Толкачева

За решеткой остаются еще двое.

В Минске из СИЗО освобождена еще одна фигурантка «дела tut.by». Пока неизвестно, сняты ли с нее обвинения. Об этом сообщила Ольга Лойко, которая также является фигурантом этого дела, пишет «Зеркало».

Сегодня, 18 июля, из СИЗО выпустили журналиста tut.by Елену Толкачеву. Она находилась за решеткой 14 месяцев.

В заключении по «делу tut.by» остаются бывший генеральный директор tut.by Людмила Чекина и экс-главный редактор Марина Золотова.

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