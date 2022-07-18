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NASA показало фотографию галактики, которая искажает пространство и время

  • 18.07.2022, 19:04
NASA показало фотографию галактики, которая искажает пространство и время

Снимок сделал телескоп Hubble.

Телескоп Hubble, принадлежащий NASA, сфотографировал галактику, которая вызывает искривление пространства и времени.

Об этом пишет пресс-служба обсерватории.

Как отмечают в NASA, этот процесс называется гравитационным линзированием. Массивное небесное тело, например, скопление галактик, вызывает искривление пространства и времени, что провоцирует также и искривление света, который проходит вокруг него.

Тело, которое вызывает искривление света, называется гравитационной линзой, а искаженный фоновый объект - "линзовым".

"Гравитационное линзирование привело к зеркальному отражению галактики в центре изображения, создав захватывающий центральный элемент", - пишет пресс-служба NASA.

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