NASA показало фотографию галактики, которая искажает пространство и время
- 18.07.2022, 19:04
Снимок сделал телескоп Hubble.
Телескоп Hubble, принадлежащий NASA, сфотографировал галактику, которая вызывает искривление пространства и времени.
Об этом пишет пресс-служба обсерватории.
Как отмечают в NASA, этот процесс называется гравитационным линзированием. Массивное небесное тело, например, скопление галактик, вызывает искривление пространства и времени, что провоцирует также и искривление света, который проходит вокруг него.
Тело, которое вызывает искривление света, называется гравитационной линзой, а искаженный фоновый объект - "линзовым".
"Гравитационное линзирование привело к зеркальному отражению галактики в центре изображения, создав захватывающий центральный элемент", - пишет пресс-служба NASA.