В Telegram появилась новая функция 18.07.2022, 20:06

Кому она доступна и как работает.

В бета-версии Telegram на Android появилась возможность запретить пользователям присылать вам голосовые сообщения.

Воспользоваться функцией могут только Premium-пользователи мессенджера, сообщает "Код Дурова".

Чтобы включить ее, необходимо зайти в настройки конфиденциальности. Принцип работы аналогичный звонкам.

Пользователь может оставить возможность отправлять голосовые сообщения для контактов или разрешить это делать отдельным собеседникам, а всем остальным — запретить.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».