В Telegram появилась новая функция
- 18.07.2022, 20:06
Кому она доступна и как работает.
В бета-версии Telegram на Android появилась возможность запретить пользователям присылать вам голосовые сообщения.
Воспользоваться функцией могут только Premium-пользователи мессенджера, сообщает "Код Дурова".
Чтобы включить ее, необходимо зайти в настройки конфиденциальности. Принцип работы аналогичный звонкам.
Пользователь может оставить возможность отправлять голосовые сообщения для контактов или разрешить это делать отдельным собеседникам, а всем остальным — запретить.