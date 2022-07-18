Россияне боятся сопротивления населения, которое нарастает на юге Украины 18.07.2022, 20:28

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Партизаны в действии.

Российские захватчики боятся активного сопротивления местного населения, которое нарастает, в частности, в Херсонской и Запорожской областях.

Об этом сообщает в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины относительно оперативной информации по состоянию на 18.00.

"Личный состав противника деморализован, что обусловлено постоянным переносом сроков их ротации. Захватчики боятся активного сопротивления местного населения, которое нарастает, в частности, в Херсонской и Запорожской областях. Все это приводит к увеличению отказов оккупантов от участия в боевых действиях на территории Украины", - говорится в сообщении.

На Северском направлении противник продолжает вести воздушную разведку в приграничных районах Черниговской и Сумской областей. Также враг совершил минометный обстрел вблизи Атинского Сумской области.

На Харьковском направлении оккупанты ведут боевые действия, чтобы не допустить продвижения украинских войск в сторону границы.

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