На Запорожской АЭС ранены несколько россиян

На Запорожской АЭС ранены несколько россиян1
- 18.07.2022, 22:24
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Есть погибшие.
На территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в результате неизвестного инцидента ранены несколько оккупантов, есть погибшие.
Об этом сообщает в Telegram мэр Энергодара Дмитрий Орлов.
По его словам, сегодня город всколыхнула новость о событии, в результате которого рашистов "физически стало меньше". На данный момент точно известно, что в больницу доставили 9 раненых оккупантов.
"Некоторые лечатся амбулаторно, некоторые госпитализированы в стационар. Один из них в тяжелом состоянии - в реанимацию. Также есть и погибшие, но назвать их точное количество пока мы не можем", - отметил Орлов.
Он также подчеркнул, что официальную информацию обнародуют компетентные службы.
"Сейчас можем добавить только, что орки испугались настолько, что в панике бегали по территории станции, надолго заблокировали на предприятии сразу две смены оперативного персонала, которые должны были менять друг друга. В конце концов людей отпустили", - добавил мэр.