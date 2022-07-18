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В Японии разработали вертикальные боксы для сна на рабочем месте

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  • 18.07.2022, 22:38
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В Японии разработали вертикальные боксы для сна на рабочем месте

Фотофакт.

По данным японского Минздрава в 2021 году в стране зарегистрировано 2346 заявлений о компенсации работникам за развившиеся психические расстройства, что примерно на 295 больше, чем в 2020 году. Новый негативный антирекорд подчеркивает нездоровую ситуацию с переработками, которая является в Японии нормой на протяжении многих десятков лет. Но корпорации предпочитают бороться не с причиной, а с симптомами, что привело к появлению оригинальных вертикальных боксов для сна на рабочем месте, пишет Техкульт.

Боксы разработаны в мебельной компании Itoki как альтернатива самоделкам, используемым японцами для перерывов на сон на работе. Многие люди опасаются покидать офис, чтобы их не посчитали лентяями, поэтому вынуждены отдыхать в неудобных позах, возможности постелить надувной матрас или поставить диван в офисах зачастую нет. Разработчики вертикальных боксов постарались решить эту задачу, создав спальное место, которое не занимает отдельного пространства.

Внутри бокса есть система подставок и упоров, чтобы человек мог опереться на них и расслабиться даже в вертикальном положении. Насколько это удобно в реальности сказать трудно, данный вид мебели еще не поступил в продажу. Культура полуденного отдыха существует во многих странах, однако если сон прямо на рабочем месте является вынужденной мерой, это трудно назвать здоровой практикой.

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