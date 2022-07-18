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ВСУ ударили по админзданию и ангару с российскими бензовозами в Бериславе

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  • 18.07.2022, 22:49
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ВСУ ударили по админзданию и ангару с российскими бензовозами в Бериславе

Ликвидированы более сотни оккупантов.

Вооруженные силы Украины четко ударили по промзоне в Бериславе Херсонской области. Украинские военные попали в административное здание и ангар с российскими бензовозами.

Об этом сообщает депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.

"Из-за по-народному "вакуумного" взрыва - более 100 двухсотых россиян, которых вывозили 4-мя 130-ми ЗИЛами", - написал он.

Хлань добавил, что из-за четких действий украинских защитников многие россияне получили контузии и были покалечены взрывной волной. Также оккупанты получили ожоги от сорванных бензовозов.

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