На Волыни укрепляют границу с Беларусью 2 18.07.2022, 23:01

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Украинские бойцы готовы дать отпор лукашистам.

Угроза вторжения с территории Беларуси никуда не исчезла.

Угроза с севера вынуждает украинских военных держать на этих рубежах часть боевых подразделений. О том, как готовятся отбивать возможную вражескую атаку на Волыни, узнавал журналист "5 канала".

До границы с беларусью отсюда рукой подать. Боец с позывным "Зять" внимательно следит за ситуацией на соседних территориях. Все бойцы здесь давно готовы дать отпор возможному нападению.

"Ну, если не хотят быть дерунами, пусть сюда и не лезут. Потому что это наша земля, мы должны ее защищать. Здесь наши родители, у кого дети, жены", – говорит военнослужащий батальона ТРО "Зять".

С февраля в этих краях появился настоящий укрепрайон. Позиции бойцы надежно маскируют, и прежде всего с воздуха.

"Здесь очень много летает всякой ерунды, должны прикрывать позиции, чтобы сверху их не было видно. Война в чем заключается? Сначала работает артиллерия, авиация. Нам этот момент пересидеть, выждать, остаться живыми и по максимуму нанести урон", – подчеркнул командир подразделения. ТРО "Штурман".

В подразделении "Штурмана" все добровольцы. Большинство военного опыта раньше не имели, но теперь это хорошо обученные и мотивированные бойцы.

"Вот у нас такие трембиты. Из Швеции. Карл Густафф. Если сюда двигаются белорусы, мы им споем наши волынские песни. Мало им, думаю, не покажется", – заметил военнослужащий батальона ТРО "Боря".

Пока диктатор Лукашенко звенит оружием и сыплет угрозами, украинские военные в полной боевой готовности наблюдают за маневрами белорусской армии. И усиленно патрулируют леса, ведь угроза проникновения вражеских ДРГ не исчезла.

Этнический грузин с позывным "Гурген" в Украину перебрался семь лет назад, женился. В армию пошел без колебаний. Помнит ведь, что сделали россияне в Грузии.

"Зашли в Абхазию, Осетию, как и в Донбассе. Только разрушают, никто ничего не строит. Люди бедные, голодно, холодно живут. Это враг всем на свете. Не только украинцам и грузинам, а всем", – подчеркнул военнослужащий ТРО "Гурген".

Уверенность защитников передается и жителям пограничных районов.

"Ну, например, я лично реагирую спокойно. Не знаю почему, но паники как таковой нет. Я знаю, что у нас очень хорошие Вооруженные силы Украины, я надеюсь, что мы в безопасности", – сообщила жительница Ратного Оксана Калинчак. Поселковый голова Ратного Виталий Бирюк подытожил: "Наши люди уже научились держать покой. Воспринимать ту информацию, которая необходима и важна, а самое главное отделять информацию фейковую, или другую".

В Госпогранслужбе говорят, что сейчас не наблюдают на территории Беларуси ударных группировок, способных атаковать Украину. Но как пограничники, так и бойцы ВСУ готовы к любому развитию событий.

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