закрыть
18 июля 2022, понедельник, 23:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

На Волыни укрепляют границу с Беларусью

2
  • 18.07.2022, 23:01
  • 1,236
На Волыни укрепляют границу с Беларусью

Украинские бойцы готовы дать отпор лукашистам.

Угроза вторжения с территории Беларуси никуда не исчезла.

Угроза с севера вынуждает украинских военных держать на этих рубежах часть боевых подразделений. О том, как готовятся отбивать возможную вражескую атаку на Волыни, узнавал журналист "5 канала".

До границы с беларусью отсюда рукой подать. Боец с позывным "Зять" внимательно следит за ситуацией на соседних территориях. Все бойцы здесь давно готовы дать отпор возможному нападению.

"Ну, если не хотят быть дерунами, пусть сюда и не лезут. Потому что это наша земля, мы должны ее защищать. Здесь наши родители, у кого дети, жены", – говорит военнослужащий батальона ТРО "Зять".

С февраля в этих краях появился настоящий укрепрайон. Позиции бойцы надежно маскируют, и прежде всего с воздуха.

"Здесь очень много летает всякой ерунды, должны прикрывать позиции, чтобы сверху их не было видно. Война в чем заключается? Сначала работает артиллерия, авиация. Нам этот момент пересидеть, выждать, остаться живыми и по максимуму нанести урон", – подчеркнул командир подразделения. ТРО "Штурман".

В подразделении "Штурмана" все добровольцы. Большинство военного опыта раньше не имели, но теперь это хорошо обученные и мотивированные бойцы.

"Вот у нас такие трембиты. Из Швеции. Карл Густафф. Если сюда двигаются белорусы, мы им споем наши волынские песни. Мало им, думаю, не покажется", – заметил военнослужащий батальона ТРО "Боря".

Пока диктатор Лукашенко звенит оружием и сыплет угрозами, украинские военные в полной боевой готовности наблюдают за маневрами белорусской армии. И усиленно патрулируют леса, ведь угроза проникновения вражеских ДРГ не исчезла.

Этнический грузин с позывным "Гурген" в Украину перебрался семь лет назад, женился. В армию пошел без колебаний. Помнит ведь, что сделали россияне в Грузии.

"Зашли в Абхазию, Осетию, как и в Донбассе. Только разрушают, никто ничего не строит. Люди бедные, голодно, холодно живут. Это враг всем на свете. Не только украинцам и грузинам, а всем", – подчеркнул военнослужащий ТРО "Гурген".

Уверенность защитников передается и жителям пограничных районов.

"Ну, например, я лично реагирую спокойно. Не знаю почему, но паники как таковой нет. Я знаю, что у нас очень хорошие Вооруженные силы Украины, я надеюсь, что мы в безопасности", – сообщила жительница Ратного Оксана Калинчак. Поселковый голова Ратного Виталий Бирюк подытожил: "Наши люди уже научились держать покой. Воспринимать ту информацию, которая необходима и важна, а самое главное отделять информацию фейковую, или другую".

В Госпогранслужбе говорят, что сейчас не наблюдают на территории Беларуси ударных группировок, способных атаковать Украину. Но как пограничники, так и бойцы ВСУ готовы к любому развитию событий.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

К белорусским партизанам добавился еще и герой-пограничник
К белорусским партизанам добавился еще и герой-пограничник Артем Черников
Тюрьма для четверых, включая младенца
Тюрьма для четверых, включая младенца Ирина Халип
Бильярд перед концом света
Бильярд перед концом света
«Выездные визы» Лукашенко
«Выездные визы» Лукашенко Леонид Невзлин