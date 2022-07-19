При отходе из Северодонецка ВСУ уничтожили полтора взвода оккупантов 19.07.2022, 1:00

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При уходе из Северодонецка украинские военнослужащие уничтожили полтора взвода российских оккупантов.

Об этом сообщается на официальной странице группировки Объединенных сил в социальной сети Facebook.

Так, калиновские нацгвардейцы рассказали, как отходили на другой огневой рубеж из Северодонецка.

"Прошли ночью почти 10 километров, без единого звука и в полной темноте. За проводников имели приборы ночного видения и планшеты. Без них бы просто заблудились. Вынесли все вещи, оружие и боевые комплекты. Через реку обустроили переправы и на лодках переплывали реку", - говорится в сообщении.

Также опубликованы уникальные кадры отхода украинских защитников.

"Чтобы враг не догадался, прикрывались огнем из гранатометов и автоматов. Когда же оккупанты решили, что украинских бойцов уже нет на заводе, спокойно зашли на территорию. Там их встретили пули гвардейских автоматов и пулеметов", - отмечают в ООС.

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