закрыть
19 июля 2022, вторник, 1:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

При отходе из Северодонецка ВСУ уничтожили полтора взвода оккупантов

  • 19.07.2022, 1:00
При отходе из Северодонецка ВСУ уничтожили полтора взвода оккупантов

Видео.

При уходе из Северодонецка украинские военнослужащие уничтожили полтора взвода российских оккупантов.

Об этом сообщается на официальной странице группировки Объединенных сил в социальной сети Facebook.

Так, калиновские нацгвардейцы рассказали, как отходили на другой огневой рубеж из Северодонецка.

"Прошли ночью почти 10 километров, без единого звука и в полной темноте. За проводников имели приборы ночного видения и планшеты. Без них бы просто заблудились. Вынесли все вещи, оружие и боевые комплекты. Через реку обустроили переправы и на лодках переплывали реку", - говорится в сообщении.

Также опубликованы уникальные кадры отхода украинских защитников.

"Чтобы враг не догадался, прикрывались огнем из гранатометов и автоматов. Когда же оккупанты решили, что украинских бойцов уже нет на заводе, спокойно зашли на территорию. Там их встретили пули гвардейских автоматов и пулеметов", - отмечают в ООС.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

К белорусским партизанам добавился еще и герой-пограничник
К белорусским партизанам добавился еще и герой-пограничник Артем Черников
Тюрьма для четверых, включая младенца
Тюрьма для четверых, включая младенца Ирина Халип
Бильярд перед концом света
Бильярд перед концом света
«Выездные визы» Лукашенко
«Выездные визы» Лукашенко Леонид Невзлин