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Бунт в армии РФ: тысячи отказников не хотят воевать в Украине

  • 19.07.2022, 5:00
Бунт в армии РФ: тысячи отказников не хотят воевать в Украине

Они отказываются выполнять приказы командования.

В России тысячи военнослужащих отказываются выполнять приказы командования и участвовать в варварской агрессии против Украины.

Как говорится в материале Сurrenttime, минимум десять солдат 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады армии РФ из города Улан-Удэ отказались воевать в Украине и пытаются уволиться со службы. Командование оказывает на них давление.

Кроме того, не пожелали воевать в Украине и многие военнослужащие 205-й мотострелковой бригады в Краснодарском крае. На территории их военной части поставили "доску позора": это список более 300 бывших военнослужащих (с фотографиями), которые отказались участвовать в войне.

Правозащитники говорят, что отказники стали массовым явлением в российской армии. Число тех, кто отказывается воевать с Украиной, уже идет на тысячи, возможно, что и на десятки тысяч. Военные массово пишут рапорты о наличии у них антивоенных убеждений и просят их уволить, говорит правозащитник Сергей Кривенко. Но руководство частей не спешит реагировать на подобные рапорты.

Нередко солдаты РФ жалуются на жестокость и безразличие командования, которому не интересна судьба военных.

"Эти люди готовы на все. Им не важна жизнь солдата. Ему важны его должность и его звание. Они говорят: "Я вас лучше всех похороню на линии фронта, на линии обороны, чем откажусь от своей должности", – написал ефрейтор Илья Каминский, военнослужащий 11-й ДШБ, который по-прежнему настроен вернуться домой. – Им не важно. Ты для них солдат, никто. Им важно просто должность и звание сохранить".

Бунты в армии РФ

Ранее сообщалось о том, что российские оккупанты понимают отсутствие перспектив продолжения агрессии против Украины. Об этом они говорят в разговорах с родными.

Перехват разговора оккупанта из Бурятии из состава 2 десантно-штурмовой бригады РФ, дислоцирующейся в Херсонской области, с матерью опубликовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

По словам военного РФ, он не видит смысла в "спецоперации". Он заявляет, что ВСУ не планируют сдаваться и готовы защищать свою землю, российские военные делают все возможное, чтобы быстрее вернуться в РФ.

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