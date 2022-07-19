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Fitch объявило Беларуси дефолт

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  • 19.07.2022, 7:49
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Fitch объявило Беларуси дефолт

Снижение рейтинга касается внешних долговых обязательств.

Рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте Беларуси с C до RD (ограниченный дефолт).

Об этом сообщает Fitch.

Отмечается, что по окончании 14-дневного льготного периода 13 июля 2022 года по выплате купона по еврооблигациям 2027 года Fitch снизил рейтинг Беларуси до "ограниченного дефолта" с С.

Как сообщается, 29 июня Министерство финансов, Совет министров и Национальный банк Беларуси совместно объявили, что платежи в долларах США по еврооблигациям взамен будут перечислены в белорусских рублях на счет в АСБ Беларусбанк, доступ к которому будет иметь платежный агент. Платеж в национальной валюте противоречит документации облигаций, которая не позволяет производить расчеты в альтернативных валютах.

Следовательно, отмечается, что платеж не был осуществлен по начальным условиям и не осуществлен до конца льготного периода.

Снижение касается только долгосрочных внешних долговых обязательств. Долгосрочный рейтинг Беларуси в местной валюте остается на уровне ССС, поскольку правительство продолжало обслуживать долг в местной валюте, и в агентстве не считают, что риск дефолта по этому долгу существенно изменился с предварительного пересмотра 7 июля 2022 года.

Напомним, в конце июня Россия оказалась в состоянии дефолта. Формально дефолт России наступил 26 июня, когда истек 30-дневный льготный период выплате 100 млн долларов процентов по евробондам. До этого Россия изо всех сил пыталась проводить платежи по облигациям на сумму 40 млрд долларов с момента своего вторжения в Украину 24 февраля.

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