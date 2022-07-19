Ликвидированных вывозили грузовиками: подробности сокрушительного удара по оккупантам в Бериславе 19.07.2022, 8:11

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иллюстрационное фото

Удар ВСУ накрыл врага в промзоне.

Воины Вооруженных сил Украины нанесли сокрушительный удар по скоплению оккупантов во временно захваченном Бериславе Херсонской области. Удалось ликвидировать более ста россиян. Их вывозили грузовиками.

Об этом в Facebook сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

По его данным, ВСУ попали в промзону, где оккупанты обустроили административное здание и ангар с бензовозами. Ликвидированных оккупантов вывозили на четырех грузовиках ЗИЛ-130.

"Из-за по-народному "вакуумного" взрыва-более 100 "двухсотых" россиян, которых вывозили четырьмя 130-ми ЗИЛами. Плюс контуженные и покалеченные взрывной волной – обречены на вечные муки до конца жизни. Плюс обгоревшие от взорванных бензовозов. Встречай, Россия, свое "добро" назад, если свои же по дороге где-то не сожгут, чтобы не заморачиваться", - написал политик.

Хлань подчеркнул, что на оккупированных территориях Украины для захватчиков не осталось надежного убежища. ВСУ везде достанут.

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