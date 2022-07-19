Украинские воины мощно разгромили артиллерию РФ
- 19.07.2022, 9:56
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Видеофакт.
Украинские воины продолжают "демилитаризовывать" "вторую армию мира" на всех направлениях фронта. На видео попал разгром артиллерии противника и САУ.
Роликом поделились воины 92 отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко.
Позиции вражеской артиллерии удалось зафиксировать украинской "птичке". Благодаря данным с воздуха украинские артиллеристы метко попали в позиции противника.
"Разгромили вдребезги! Совместный труд дал хороший результат! Бешкетники Сирка продолжают бить ка***ов!", – отметили в пресс-службе бригады.
Удалось уничтожить несколько артиллерийских систем армии РФ и дорогую САУ.