закрыть
19 июля 2022, вторник, 12:56
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Норвегии нашли уникальный меч викингов

  • 19.07.2022, 11:05
  • 1,982
В Норвегии нашли уникальный меч викингов

Артефакт проливает свет на их путешествия.

В Норвегии был найден меч эпохи викингов в трех частях разными людьми в разный период – ранее он находился в могиле королевы Гаузель.

Об этом сообщает phys.org.

Так, оружие было найдено с помощью металлоискателя в районе Йотто/Гаузель в Ставангере. Могила, в которой меч был закопан, была найдена в 1883 году, она считается одной из самых богатых женских могил эпохи викингов. Как и у женщин, похороненных на корабле Осеберг, у королевы Гаузелов в могиле были богатые артефакты с Британских островов.

Меч был бы одним из самых эффектно украшенных и самых тяжелых мечей эпохи викингов. Клинок отсутствует, но рукоять украшена уникальными деталями из золота и серебра, а также изысканными деталями, неизвестными ранее.

После находки, древнее оружие передали Музею археологии Университета Ставангера, где он находится на консервации. На рукояти все еще трудно разглядеть детали, но декор включает в себя позолоченные элементы типичных животных стилей, найденных в эпоху железа и викингов, между 550 и 1050 годами.

"Работать над такой находкой очень интересно. Это сложная работа, но мы ежедневно открываем новые детали", — рассказала реставратор Кора Ошманн, отвечающая за сохранение.

На рукояти также имеются геометрические фигуры из серебра, выполненные в так называемой технике черни. Это означает, что для создания черных полос на серебре использовалась своего рода металлическая смесь.

"Техника очень высокого качества, а богатый и сложный декор и особая форма крестовины делают эту находку поистине уникальной", — заявил археолог Занетт Глорстад из музея.

Когда необходимые работы будут завершены, меч будет выставлен в Археологическом музее Университета Ставангера.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

К белорусским партизанам добавился еще и герой-пограничник
К белорусским партизанам добавился еще и герой-пограничник Артем Черников
Тюрьма для четверых, включая младенца
Тюрьма для четверых, включая младенца Ирина Халип
Бильярд перед концом света
Бильярд перед концом света
«Выездные визы» Лукашенко
«Выездные визы» Лукашенко Леонид Невзлин