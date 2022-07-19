В Норвегии нашли уникальный меч викингов 19.07.2022, 11:05

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Артефакт проливает свет на их путешествия.

В Норвегии был найден меч эпохи викингов в трех частях разными людьми в разный период – ранее он находился в могиле королевы Гаузель.

Об этом сообщает phys.org.

Так, оружие было найдено с помощью металлоискателя в районе Йотто/Гаузель в Ставангере. Могила, в которой меч был закопан, была найдена в 1883 году, она считается одной из самых богатых женских могил эпохи викингов. Как и у женщин, похороненных на корабле Осеберг, у королевы Гаузелов в могиле были богатые артефакты с Британских островов.

Меч был бы одним из самых эффектно украшенных и самых тяжелых мечей эпохи викингов. Клинок отсутствует, но рукоять украшена уникальными деталями из золота и серебра, а также изысканными деталями, неизвестными ранее.

После находки, древнее оружие передали Музею археологии Университета Ставангера, где он находится на консервации. На рукояти все еще трудно разглядеть детали, но декор включает в себя позолоченные элементы типичных животных стилей, найденных в эпоху железа и викингов, между 550 и 1050 годами.

"Работать над такой находкой очень интересно. Это сложная работа, но мы ежедневно открываем новые детали", — рассказала реставратор Кора Ошманн, отвечающая за сохранение.

На рукояти также имеются геометрические фигуры из серебра, выполненные в так называемой технике черни. Это означает, что для создания черных полос на серебре использовалась своего рода металлическая смесь.

"Техника очень высокого качества, а богатый и сложный декор и особая форма крестовины делают эту находку поистине уникальной", — заявил археолог Занетт Глорстад из музея.

Когда необходимые работы будут завершены, меч будет выставлен в Археологическом музее Университета Ставангера.

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