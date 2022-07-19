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На Херсонщине российские оккупанты чуть не подорвали себя своими же ракетами

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  • 19.07.2022, 11:16
  • 4,588
На Херсонщине российские оккупанты чуть не подорвали себя своими же ракетами

Снаряды даже не успели отлететь.

Во временно оккупированной россиянами Херсонской области Украины произошел очередной казус с ракетами.

Захватчики выпустили четыре ракеты, которыми хотели обстрелять украинцев. Однако снаряды взорвались прямо над их позициями.

Оккупанты запускали эти ракеты в направлении Николаева. Однако во время очередного запуска четыре из них взорвались, даже не успев отлететь от позиций.

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