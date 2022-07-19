На Херсонщине российские оккупанты чуть не подорвали себя своими же ракетами

На Херсонщине российские оккупанты чуть не подорвали себя своими же ракетами5
- 19.07.2022, 11:16
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Снаряды даже не успели отлететь.
Во временно оккупированной россиянами Херсонской области Украины произошел очередной казус с ракетами.
Захватчики выпустили четыре ракеты, которыми хотели обстрелять украинцев. Однако снаряды взорвались прямо над их позициями.
Оккупанты запускали эти ракеты в направлении Николаева. Однако во время очередного запуска четыре из них взорвались, даже не успев отлететь от позиций.