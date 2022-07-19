Разваливающиеся на ходу танки и чахлая пехота: как выглядит армия Путина 3 Олег Жданов, «Главред»

19.07.2022, 15:08

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Новое наступление России провалится.

Россия готовится к новому этапу наступательных действий в Украине, заявил на днях представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий. И это действительно так.

На сегодняшний день угроза наступления есть для нескольких направлений, в том числе есть она и для Киева. Основное направление наступления будет в Донецкой области – Славянск, Краматорск, Бахмут. По нескольким причинам, в том числе экономическим, Россия просто не может не закончить наступательную операцию по захвату Донецкой области.

Также весьма возможно наступление российских войск на запорожском направлении, где Россия сейчас активно накапливает силы.

Плюс – возможен удар по Харькову. Впрочем, он будет нацелен не на захват города, а на отвлечение внимания.

Так или иначе главными направлениями будут Запорожье и Донецкая область.

Отмечу, что на Днепр россияне не пойдут, поскольку, скорее всего, они не дойдут даже до Запорожья.

Вообще, теми силами, которые есть у России, абсурдно начинать наступление. Но после 24 февраля можно поверить во что угодно. Россия и малыми силами будет пытаться решить стратегические задачи. Потому я бы не говорил об угрозе для Днепра. Впрочем, и для Запорожья угроза незначительная.

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Как бы там ни было, Россия точно будет пытаться наступать, потому что, прекратив наступление, ей придется переходить в глухую оборону, что для нее абсолютно невыгодно, особенно с появлением у нас более дальнобойных систем вооружений. И чем дальше, тем системы, которые будет получать Украина, станут дальнобойнее.

И если Украине Штаты дадут ракеты ATACMS, то что тогда делать России? Россияне и сегодня выносят все склады за 70 км от фронта, чем очень усложняют себе логистику. Если же появятся ракеты ATACMS, то России придется выносить склады на 300 км.

Очень показательно, что эскадра Черноморского флота уже переводит основное базирование из Севастополя в Новороссийск. Корабли уходят. Они понимают: если появятся ATACMS, мы будем способны нанести удар в момент загрузки ракет "Калибр" на корветы или подводные лодки.

Так что наступать российские войска могут и будут, но перспективы этого наступления и его успешность его очень сомнительны. В России, может, все это и понимают, но отказаться от этих планов по наступлению РФ не может. Для нее невозможна какая-либо остановка. Она только в наступательном бою может сковывать действия ВСУ.

Впрочем, России надолго не хватит – если она будет вести войну нынешней интенсивности и понемногу наступать, то ее ресурсов и потенциала хватит максимум на полгода. Остро стоит вопрос техники – она ухудшается. Россия вынуждена снимать с хранения советскую технику, а она по качеству намного хуже той, которая была у РФ на момент начала войны.

И другой момент – личный состав российской армии еще более ухудшается. Из контрактников и кадровых военных, что были на первом этапе войны (в марте), в живых остался малый процент – потери у России огромные. Российское телевидение показывает, какие дядьки тренируются в добровольческих батальонах – это не вояки, ведь все они 50+. Я – человек такого же возраста и прекрасно понимаю, что, если на меня повесить 32 кг экипировки, я много не пробегу. У них то же самое. Они же не спортсмены и не соблюдали здоровый образ жизни. Так что качество пехоты у России будет очень резко ухудшаться. Пехота на старой советской технике, которая очень сомнительно исправна, будет низкого качества.

Кстати, участились случаи, когда техника, которая приходит из России, просто не доезжает до линии фронта. Слава российской коррупции: ремонтникам нужно выполнять план и поставлять технику на фронт, потому они всеми силами заводят этот танк или бронетранспортер, показывают его приемщикам, те подписывают акт технического состояния (он же видит, что ездит, заводится, вроде все хорошо), танк загоняют на платформу – и все. Этому танку дают марш 30-50 км к месту боевых действий, и он разваливается на ходу.

Это явление становится все более распространенным среди поставляемой техники российской армии. Пока что не массовым, но довольно распространенным. Так что можно догадаться, каким будет наступление России при таких условиях.

Олег Жданов, «Главред»

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