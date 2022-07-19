Бойцы ВСУ сорвали наступление врага и заставили россиян бежать

Бойцы ВСУ сорвали наступление врага и заставили россиян бежать1
- 19.07.2022, 17:27
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Группу оккупантов обнаружили с помощью беспилотника.
Бойцы 10 горно-штурмовой бригады ВСУ разгромили группу российских захватчиков, которые пытались продвинуться к позиции украинских воинов.
Об этом сообщается на странице бригады в Facebook.
Группу российских оккупантов украинские воины обнаружили с помощью беспилотника. Захватчики пытались продвинуться и занять лесопосадку, однако вместо этого были вынуждены бежать от огня украинской артиллерии.
По словам военных, в результате работы артиллерии ВСУ один из оккупантов был ранен.
"Пришли оккупанты "освобождать" лесопосадку, получили от нашей арты и победным маршем потопали обратно. Даже одного 300-го забрали", – рассказали в бригаде.