Бойцы ВСУ сорвали наступление врага и заставили россиян бежать 1 19.07.2022, 17:27

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Группу оккупантов обнаружили с помощью беспилотника.

Бойцы 10 горно-штурмовой бригады ВСУ разгромили группу российских захватчиков, которые пытались продвинуться к позиции украинских воинов.

Об этом сообщается на странице бригады в Facebook.

Группу российских оккупантов украинские воины обнаружили с помощью беспилотника. Захватчики пытались продвинуться и занять лесопосадку, однако вместо этого были вынуждены бежать от огня украинской артиллерии.

По словам военных, в результате работы артиллерии ВСУ один из оккупантов был ранен.

"Пришли оккупанты "освобождать" лесопосадку, получили от нашей арты и победным маршем потопали обратно. Даже одного 300-го забрали", – рассказали в бригаде.

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