закрыть
19 июля 2022, вторник, 21:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

ВСУ сбили еще один вражеский беспилотник над Днепропетровской областью

4
  • 19.07.2022, 20:41
ВСУ сбили еще один вражеский беспилотник над Днепропетровской областью

Беспилотник пытался залететь на территорию Синельниковского района.

Украинские военные второй раз за день сбили российский дрон в небе над Днепропетровской областью.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram.

«Сегодня наши силы ПВО сбили вражеский беспилотник, когда тот пытался залететь на территорию Синельниковского района с направления Гуляйполя», — написал он.

Ранее сообщалось об уничтожении еще одного дрона над Криворожским районом.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

К белорусским партизанам добавился еще и герой-пограничник
К белорусским партизанам добавился еще и герой-пограничник Артем Черников
Тюрьма для четверых, включая младенца
Тюрьма для четверых, включая младенца Ирина Халип
Бильярд перед концом света
Бильярд перед концом света
«Выездные визы» Лукашенко
«Выездные визы» Лукашенко Леонид Невзлин