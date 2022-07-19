ВСУ сбили еще один вражеский беспилотник над Днепропетровской областью

ВСУ сбили еще один вражеский беспилотник над Днепропетровской областью4
- 19.07.2022, 20:41
Беспилотник пытался залететь на территорию Синельниковского района.
Украинские военные второй раз за день сбили российский дрон в небе над Днепропетровской областью.
Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram.
«Сегодня наши силы ПВО сбили вражеский беспилотник, когда тот пытался залететь на территорию Синельниковского района с направления Гуляйполя», — написал он.
Ранее сообщалось об уничтожении еще одного дрона над Криворожским районом.