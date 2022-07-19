ВСУ уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы россиян возле Каховской ГЭС 19.07.2022, 22:10

Появился спутниковый снимок.

Украинские военные уничтожили российскую станцию радиоэлектронной борьбы «Репеллент-1» возле Каховской ГЭС. Появился спутниковый снимок.

Об этом сообщает СтратКом ВСУ в Telegram.

«У шлюза Каховской ГЭС вчера была уничтожена вражеская станция радиоэлектронной борьбы «Репеллент-1», призванная выводить из строя украинские беспилотники», - рассказали в СтратКоме.

Стоит заметить, что «Репеллент-1» поступила на вооружение ВС РФ в 2018 году. Она считается одной из новейших систем радиоэлектронной борьбы в России и может выводить из строя беспилотники на расстоянии 30-35 километров.

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