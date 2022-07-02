На юге ВСУ уничтожили три склада боеприпасов врага и ЗРК «Тор»
- 2.07.2022, 8:36
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Ликвидировано почти три десятка оккупантов.
На южном направлении украинские военные уничтожили вражескую военную технику и склады боеприпасов. Кроме того, было уничтожено 27 оккупантов.
Об этом сообщили в Оперативном командовании Юг, передает nv.ua.
В течение дня по позициям украинских подразделений, по острову Змеиный и просто по мирным жителям нанесены шесть авиационных ударов.
В ответ украинские военные парными налетами нанесли удары по складам боеприпасов, опорному пункту и скоплению вражеской силы и техники в районе Снигиревки, Благодатного, Ольгиного и Давыдова Брода.
"Но уже известно, что вражеская армия сократилась на 27 человек, зенитно-ракетный комплекс Тор, самоходную гаубицу Мста-C, три единицы бронированной и автомобильной техники", - говорится в сообщении.
Кроме того, силы обороны уничтожили три полевых состава боеприпасов врага в Херсонской области.
В Херсонском и Скадовском районах враг продолжал разведку по выявлению позиций украинских подразделений.